El incendio de Red Bull, al descubierto: "Mentía en todo, fueron juegos sucios"

En esta serie dramática que se convirtió Red Bull desde principios de 2024, el protagonista de su último capítulo no ha sido otro que Helmut Marko. Después de lo que parecía toda una vida en la escudería de las bebidas energéticas, el asesor austríaco puso fin recientemente a su vinculación con el equipo contra todo pronóstico, una decisión que ha terminado por cerrar un ciclo virtuoso pero también controversial de la marca.

Todo empezó a saltar por los aires a raíz de las acusaciones sobre la conducta de Christian Horner hacia una empleada de Red Bull. Jos Verstappen, padre del campeón del mundo, pidió la cabeza del director de equipo, algo que se convirtió en una auténtica lucha de poder en el equipo y que terminó con Adrian Newey fuera de la escudería. A pesar de que el mundial conquistado por Max en 2024 apaciguó las aguas en Milton Keynes, lo cierto es que la pared empezaba a resquebrajarse de manera irremediable. Y con el tiempo, terminó por romperse del todo.

Helmut Marko, junto a Christian Horner / ANNA SZILAGYI / EFE

Ahora con Helmut Marko fuera de Red Bull, el asesor austríaco desvela en una entrevista al diario neerlandés De Limburger los secretos de la lucha interna en la escudería por el control del equipo: “Cuando Mateshitz, ex propietario de Red Bull, murió, Horner hizo todo lo posible para tomar el control con el apoyo de Chalerm Yoovidhya. En nombre de Austria hice todo lo que pude para evitarlo", explica Marko.

La lucha por el poder

En ese sentido, Helmut desvela las tácticas de Christian Horner para que el asesor austríaco quedara fuera de la ecuación: "¿Recuerdan cuando dijeron, durante la etapa de Sergio Pérez en el equipo, que yo dije que los mexicanos estaban menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue inventado, probablemente por ellos", explica. "Igual que el rumor que supuestamente difundí en 2024, de que nuestro desarrollo de motores estaba por debajo de las expectativas y que perderíamos a Ford como socio. Nunca dije eso. Horner quería usar eso para suspenderme, y no sucedió porque Max Verstappen me defendió", reconoce.

Helmut Marko y Christian Horner / ALI HAIDER / EFE

Las tácticas del entonces jefe de equipo parecían ser un constante en el seno de la escudería: "La mayoría de las veces, conseguimos demostrar que Horner mentía en todo tipo de cosas. Cuando Chalerm también se dio cuenta de esto, entró en razón", detalla Helmut Marko. “Tuvimos que actuar porque el rendimiento en pista estaba decayendo. Si lo hubiéramos hecho antes, las cosas también habrían cambiado antes, y Max habría sido campeón. Estoy absolutamente convencido de ello. Pero, en fin, estos últimos años con Horner fueron desagradables. Fueron juegos sucios”, concluyó. El caso terminó con ambos fuera de la escudería y cerrando una etapa de muchos éxitos en Red Bull, pero también de muchas sombras internas.