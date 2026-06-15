El impredecible Fernando Alonso

Pedro De la Rosa pidió cubrir más carreras con Aston Martin porque Fernando Alonso le aseguró que se retiraba hace un par de años. Lo tenía claro pero, al final, viró sus planes y ahí sigue dando guerra en pista. Y yendo rápido con 44 años. Hace no demasiado, el bicampeón rechazó a Mercedes por estar detrás de Aston Martin en pista, que le aupó al podio ocho veces. También su día dio calabazas a Red Bull, antes de que arrancaran su ciclo ganador con Sebastian Vettel.

El caso es que con Alonso nunca se sabe. Es impredecible en sus decisiones. Apostar por su siguiente paso sería tirar el dinero, como cuando cambió Alpine por Aston Martin tras una negociación relámpago y silenciosa que nadie del paddock sabía en aquel Gran Premio de Hungría de 2022.

Fernando Alonso, en el Circuit / EFE

Ahora, es precisamente Alpine quien se vuelve a cruzar en su camino, por cuarta vez. Se le puede llamar Renault o como sea pero Flavio Briatore sigue ahí. Este medio aportó durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya detalles exclusivos de la historia entre Alonso y el equipo francés. Porque hay historia, aunque alguno haga oídos sordos. Hasta Canal Plus Francia se hizo eco de una telenovela que ha cogido por sorpresa a todo el paddock: nadie esperaba colocar en la misma frase al español y a Alpine... otra vez. Mucho tiene que ver en la historia que Briatore siga tan vinculado a su querido Alonso después de tanto tiempo, hasta comparten todavía algún negocio.

El magnate italiano, que conoce mejor que nadie la jungla y el tablero de ajedrez que es el paddock de Fórmula 1, se dejó ver un par de veces por el hospitality de Aston Martin en Barcelona. En Mónaco dejó un abrazo con el bicampeón poco antes de arrancar la carrera que tampoco es fruto de la casualidad. De ahí que una fuente de Alpine exprese que “nunca digas nunca” cuando se habla del fichaje de Alonso a pesar de la complejidad de la operación. No obstante, el equipo insiste a este medio que está muy contento con su pareja de pilotos actual, con Pierre Gasly recién renovado hasta 2028, y Franco Colapinto, apuesta personal de Briatore, viniendo de cosechar sus dos mejores resultados en la categoría.

Flavio Briatore, con los pilotos de Alpine, Colapinto y Gasly, en la presentación del monoplaza para 2026 en Barcelona / @F1

Este fin de semana se notó a Alonso algo harto. Es muy complicado aguantar lo que está aguantando con tanto talento: "Necesitamos estar juntos, eso seguro. Ese punto en Mónaco muestra que no nos rendimos, incluso si estamos detrás en pista”. Hasta rebajó el tono de su discurso. "¿El cambio está entre las mejoras que va a haber en el verano?", le lanzaron. No fue demasiado optimista: "No lo sé, buena pregunta". Haría falta mejorar casi dos segundos para estar al nivel de Cadillac, el segundo peor coche. En otra de sus respuestas, tras abandonar en la vuelta 40 por problemas en la batería, metió presión al equipo: "Necesitamos ver algunos resultados también. Al final necesitamos ver que algunas de las mejoras hagan el coche más rápido. En los últimos años, algunas de las mejoras no han mejorado el coche como queríamos. Así que hay algunas cosas que demostrar con las mejoras de este año”.

Y otra forma de meter presión a Aston Martin tiene nombre y apellidos: Flavio Briatore. El italiano ayudará al bicampeón, sea como sea, por lo civil o por lo criminal, a apretar en una renovación con el equipo de Silverstone si el piloto desea continuar en el Gran Circo. Sea por un aspecto económico o por un tema de años de contrato si Alonso desea seguir corriendo porque se siente rápido. El Padrino hará todo lo posible por librar una última batalla con el piloto al que hizo campeón hace veinte años. Desde la distancia o vestido de azul.

¿Cómo está el equipo?

Tras tantos meses de palos, es normal que la situación pese y afecte. El calvario de Aston Martin empezó en enero y siguen, en ocasiones, sin acabar carreras. En Montmeló, a Alonso le falló la batería y a Stroll, la caja de cambios. Mike Krack, tras la carrera, con Sport presente, fue más duro y realista que nunca: "Nos está afectando a todos. Se nota, se nota en el garaje, se nota especialmente entre los pilotos.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team / Zak Mauger

"Ya lo habíamos comentado antes. Es una situación muy difícil". Debe ser duro verse último semana sí semana también, y más con los mimbres que disponen. Un sector de la prensa ya no sabe qué preguntarles (por no realizar las mismas cuestiones de cada semana) hasta que no llegue el paquete de mejoras en mes y algo. Siempre falla algo en el AMR26.

Y los protagonistas que dan la cara ante los medios sacan adelante las respuestas como pueden. Aguantan el tipo con mérito y ya hay una especie de pacto entre ambas partes de tratar de poner alguna nota de humor y de animar a los pilotos. Resulta muy difícil.