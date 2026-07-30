El impacto de la Fórmula 1 en Madrid: 467 millones y 8.850 puestos de trabajo

Un nuevo estudio del impacto económico del Gran Premio de España de F1 que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre, ha elevado hasta los 467 millones y 8.850 empleos las estimaciones de la repercusión que su celebración tendrá en Madrid, una cifra equivalente a un 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Región.

Así mismo, el informe, elaborado por PwC sobre los datos reales de venta e inversiones para la puesta en marcha de la competición, señala que permitirá recaudar cerca de 83 millones de euros de impuestos y cotizaciones sociales.

Estas cifras se corresponden con la enorme expectativa generada por el Gran Premio de España de F1 que acogerá Madrid entre los días 11 y 13 de septiembre próximos, y que se han traducido ya en la venta de más de 120.000 entradas de grada y hospitalidades. Del detalle de la información de los compradores de esas entradas, se extrae que más de 80.000 personas acudirán de fuera Madrid, de las cuales 45.000 lo harán desde fuera de España.

“La extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza, viene a confirmar el compromiso de nuestra organización como uno de los principales motores económicos de la Región, sin olvidar la aportación a la marca Madrid y de país de un evento que desde su lanzamiento ha alcanzado 73.000 millones de impactos en todo el mundo”, explicó José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID.

Obras del Madring / Angel Perez Meca/Europa Press

“Este análisis tiene un enorme valor, puesto que se ha realizado sobre una información verificada y no sobre hipótesis, indicándonos que por cada euro de actividad económica vinculado directamente a la celebración del Gran Premio de España de F1, se generan unos 3,9 euros en el conjunto de la economía madrileña, lo que sin duda viene a dar sentido al esfuerzo organizativo que hemos dedicado a este proyecto", añadió.

El volumen de aficionados atraídos por el Gran Premio se hará notar muy especialmente, de acuerdo a las conclusiones del estudio elaborado por PwC, en sectores tan relevantes para la vida de diaria de Madrid como la Hostelería, con 59 millones de euros; el Transporte, con 22 millones de euros, o el Comercio, con 18 millones de euros. Así mismo, las propias características de la producción del Gran Premio hacen que otros segmentos productivos como la Industria Manufacturera - 72 millones de euros-; la Construcción -50 millones de euros-; las Actividades Profesionales -33 millones de euros; y la Información y las Comunicaciones -19 millones de euros- sean grandes beneficiados por la celebración del Gran Premio.

"Las estimaciones preliminares apuntan a que el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid tendrá una capacidad muy significativa de generación de impacto socioeconómico, no solo por su actividad directa, sino también por su capacidad de tracción sobre otros sectores de la economía regional", según apuntó Jordi Esteve, Socio Responsable de Economics de PwC.

En este sentido, adelanta Esteve, es importante “subrayar que, en todo caso, este es un cálculo preliminar del impacto que generará el Gran Premio; una vez celebrado el evento, se realizará un nuevo ejercicio de estimación para validar estas previsiones y precisar con mayor exactitud el alcance real de su contribución socioeconómica.”