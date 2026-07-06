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FÓRMULA 1

La impactante reacción de Bearman tras pilotar el primer coche con el que Senna ganó en F1

El piloto británico se subió al Lotus 97T de 1985 con el que Ayrton Senna logró su primer triunfo en Estoril y rompió a llorar al acabar la vuelta

Oliver Bearman, al volante del mítico Lotus 97T de Ayrton Senna, con los colores negro y dorado de John Player Special

Oliver Bearman, al volante del mítico Lotus 97T de Ayrton Senna, con los colores negro y dorado de John Player Special / instagram olliebearman

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

El británico Oliver Bearman, piloto de Haas y el ex piloto indio de Fórmula 1 Karun Chandhok tuvieron el inmenso privilegio esta semana de conducir el Lotus 97T de Ayrton Senna en Silverstone, en el marco del GP de Gran Bretaña. Se trata coche con el que el piloto brasileño consiguió en 1985 su primera victoria en la Fórmula 1, en el circuito de Estoril.

La experiencia fue tan intensa, que el joven Bearman rompió a llorar al volante del Lotus 97T. "Esto ha sido muy especial. Tuve que dar otra vuelta" le dijo a Chandhok. ¿"Fuerte, no ?, le replicó el actual comentarista de Sky Sports, que no pudo evitar emocionarse también viendo la reacción del piloto inglés. "Si, sí, quería seguir y seguir", insistió Ollie.

"Es una experiencia muy especial y un verdadero privilegio conducir esta increíble máquina. Muchísimas gracias a Classic Lotus por confiar en mí para dar estas vueltas (¡y un extra… 😅!), quedarán grabadas en mi memoria para siempre", escribió luego Bearman en sus redes.

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El Lotus 97T, con su distintiva decoración John Player Special en negro y dorado, sigue siendo uno de los monoplazas más emblemáticos de la Fórmula 1. Ayrton Senna lo pilotó durante su primera temporada con el equipo británico en 1985, tras su debut con Toleman Hart el año anterior.

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