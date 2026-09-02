Imola gana enteros para cerrar el Mundial por Qatar y Abu Dhabi

Algún ingeniero o mecánico ya comienza a congelar precios en habitaciones de hotel de la Emilia Romagna. El calendario de la Fórmula 1 está dando, y sigue haciéndolo, verdaderos quebraderos de cabeza a equipos, pilotos, aficionados, periodistas, patrocinadores, FOM y FIA. Está siendo el más convulso y problemático de la historia de este deporte por culpa del conflicto en Oriente Medio. Ahora, por fin, ya atraviesa sus últimos estertores. Cancelada la carrera en Arabia Saudí y recolocada en Malasia la prueba que iba a acoger Baréin, las incógnitas finales son Qatar y Abu Dhabi.

A día de hoy, sigue sin conocerse dónde terminará la temporada a pesar del potente canon que aporta la cita de los Emiratos Árabes. La historia con estas dos carreras viene de lejos: ya van muchos meses de rumores e idas y venidas… hasta el punto de que la propia Fórmula 1 ha tenido que retrasar el anuncio del calendario de la temporada que viene por culpa del conflicto de Oriente Medio. ¿Habrá que empezar el curso en Australia si Baréin sigue sin ser segura? Todo apunta a que sí.

De hecho, el calendario del año siguiente suele ser anunciado a mitad temporadada. En esta ocasión, con tanta incertidumbre, todavía se desconoce. Tampoco se sabe dónde y cuándo va a ser la última carrera de 2026 a estas horas pero se va estrechando el cerco. La Fórmula 1 va a intentar, sea como sea, salvar las dos carreras, o al menos una, que cierran el campeonato, por la importancia que estas tienen en el deporte. El canon económico de ambas es extremadamente jugoso y son citas estratégicas.

Han llegado a contar con 20 pruebas y terminar con 22 sería un éxito viendo lo mucho que se está alargando el conflicto y que hay equipos y patrocinadores que no quieren ponerse en peligro viajando a Oriente Medio. Según ha podido saber este medio, la Fórmula 1 lleva siguiendo y monitorizando el conflicto durante muchos meses, casi desde principio de curso. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la competición, contó en una mesa redonda celebrada nada más arrancar el parón de verano que el plazo que se daba la Fórmula 1 para tomar una decisión sobre las dos últimas carreras era a mitad de septiembre, o sea, dentro de dos semanas.

¿ Y Portimao, Barcelona o Turquía?

La logística es muy compleja y hay muchas partes implicadas: equipos, patrocinadores, Pirelli con sus neumáticos… también ha habido varias alternativas que han emergido durante estas semanas para coger las últimas carreras: ha aparecido el nombre de Portimao pero está con trabajos de mejora y rehabilitación de las instalaciones de cara a su retorno en el calendario en 2027. La ilusión de más de uno sería correr en Barcelona para terminar el Mundial, pero parece más un sueño que una realidad. También se ha hablado de Turquía, pero está mirando más al año que viene.

La hipótesis que más fuerza está cogiendo a estas horas entre los equipos de la parrilla de Fórmula 1, según ha podido confirmar este medio, es terminar el campeonato en Imola. Domenicali ya ha dado alguna pista públicamente sobre las posibilidades que tiene este circuito de acoger la última prueba. A pesar del frío, similar o menor al de Las Vegas, la molesta niebla y las posibles lluvias y nevadas, alguno ya está reservando hotel en la región de la Emilia Romagna.

Una confirmación tras Madrid

La confirmación oficial, si el conflicto mantiene su curso, debería llegar dentro de un par de semanas, después de Madring. Es una segunda vida para Imola, un trazado ratonero y clásico que desapareció del calendario el curso pasado pero que, caprichos del destino, está cerca de volver. Eso sí, en una fecha poco habitual pues acostumbraba a ser de las primeras pruebas europeas y se disputaba en mayo, con un sofocante calor. Ahora sería en la última semana de noviembre o primera de diciembre, pues la carrera en Las Vegas se celebra el 22 de noviembre.

Un panorama inesperado que nadie hubiera imaginado. Sería un final de cuento de hadas, soñado para Kimi Antonelli y Mercedes, pues el italiano es local de esa zona de Italia. Ahora mismo el joven lidera el campeonato y es el favorito para llevarse el título de Fórmula 1 en 2026. Coronarse como campeón frente a su gente y en su casa sería idílico para Antonelli. De película.