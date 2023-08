El ilusionante anuncio de Aston Martin para el resto de la temporada

La escudería persigue la afamada ‘33’ y apunta a más desarrollos esta temporada “La victoria estaba cerca, pero tenemos que acercarnos más la próxima vez”, dijo Mike Krack

Tres segundos. Esa fue la distancia que separó a Fernando Alonso de la 33 en Zandvoort. El piloto de Aston Martin mantuvo su AMR23 sobre el asfalto las 72 vueltas a un ritmo endiablado, algo para nada sencillo dadas las condiciones de una carrera de casi tres horas. Y sus 19 puntos le valieron para seguir siendo ‘el mejor del resto’, posándose tercero solo por detrás de los incomparables Red Bull.

Sin embargo, para Mike Krack, jefe del equipo, el entusiasmo no se va a quedar ahí. La vuelta al podio -que no pisaban desde el GP de Canadá- espoleó la esperanza. “Queremos seguir luchando, no vamos a parar esta temporada. La victoria estaba cerca, pero tenemos que acercarnos más a próxima vez”, comentó. Eso sí, no dio mayores detalles: “Ojalá pudiera confirmar las mejoras, pero intento tener más información. Tendremos que ver más datos distintos después de Monza, aunque con las tres carreras que vienen podremos tener más indicadores”, sentenció.

Para las mejoras, será vital el ‘sensor’ de Alonso, tal como apuntó Tom McCullough, director de rendimiento de Aston. “Un piloto es el mejor sensor en el coche, y él es uno de ellos, porque te permite correlacionar y desarrollar el monoplaza en términos de aerodinámica y todo eso. Tiene la habilidad para entender eso y ayudarte, también en la ejecución del fin de semana, y eso es importante porque necesitas tener una buena parada, una buena salida y demás”.

QUINTO PODIO DEL AÑO

Del desarrollo que hagan en el monoplaza saldrán las potenciales victorias y podios que consiga Alonso para el resto de la temporada. Este año ya fue tercero en el estreno de Baréin y repitió ese puesto en Yeda (Arabia Saudí), en Melbourne (Australia) y Miami (EEUU).

Elevó la apuesta con un segundo en Mónaco y repitió esa plaza en Montreal (Canadá). Y este domingo, en otra sensacional actuación, logró su tercer segundo puesto del año, al acabar justo detrás del neerlandés Max Verstappen. Antes del arranque de esta temporada, Fernando había subido por última vez al cajón el 21 de noviembre de 2021, al acabar tercero en el entonces debutante Gran Premio de Qatar, que ganó el inglés Lewis Hamilton por delante de Verstappen.

Un año y casi cuatro meses habían pasado entre el podio de Qatar y el primero de los siete que lleva ya con su nuevo equipo, Aston Martin. Pero entre los podios 97 y 98 del astro astur -asimismo campeón Mundial de Resistencia (WEC), la ‘super-temporada’ 2018-19, con Toyota, para la que ganó (dos veces) las 24 Horas de Le Mans (Francia)- tuvieron que pasar siete años y casi cuatro meses.

Antes de acabar tercero en noviembre de 2021 en Lusail (Qatar), Alonso había subido por última vez al podio en el Hungaroring, donde había concluido segundo el Gran Premio de Hungría de 2014, en julio de ese mismo año.