La idea de la retirada ronda por la cabeza de Hamilton

Lewis Hamilton, que ha firmado con Ferrari hasta 2027, empezará su aventura en Maranello con 40 años cumplidoa y dispuesto a pelear por su octavo título mundial. Es el segundo piloto más veterano de la actual parrilla tras Fernando Alonso (43) y como el asturiano, la idea de la retirada ronda por su cabeza.

La presión que conlleva ser piloto de carreras es algo a la altura de pocos y más en la Fórmula 1, con un calendario exigente, de 24 grandes premios y numerosos compromisos promocionales con pratrocinadores. Algo capaz de agotar incluso al piloto más apasionado por su deporte. En la previa del GP de los Países Bajos, Hamilton se ha referido a ello.

“¿Pensar en la retirada? Definitivamente lo hago. Hay días en los que pienso: Ya basta, no sé cuánto más podré aguantar. me encantaría tener un descanso, un descanso de verdad”, asegura el piloto de Mercedes.

“No tienes un descanso tan grande en la temporada como en otros deportes. No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego vuelves a entrenar en enero, y eso es dos veces al día. También haces un par de horas más de terapia durante ese tiempo. Así que realmente no tienes mucho tiempo libre. Y en febrero, corres a toda velocidad hasta diciembre", reflexiona.

"Tengo un plan mental de hasta dónde me gustaría llegar. Solo tengo que elaborar una estrategia y secuenciar las cosas. Me interesa mucho la secuenciación, mirar las marcas con las que colaboro, las empresas que estoy iniciando, cómo administro mi tiempo entre todas ellas y cómo puedo seguir dedicándome a este trabajo. Quiero asegurarme de que realmente lo hago al máximo mientras pueda y de disfrutar plenamente de este deporte que he practicado toda mi vida”, apunta.

"¿Habrá un momento en el que ya no esté totalmente comprometido y ya no estaré enamorado de ello? Ese es el momento que espero que nunca suceda, en el sentido de que ya no estoy enamorado de ello. Sabré cuándo tengo que parar", concluye Hamilton.