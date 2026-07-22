Hungría, una Gran Premio clave para la temporada 2026 de la F1

El emblemático Hungaroring acoges este fin de semana el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la undécima cita del Mundial 2026 y la última antes del parón estival. Será también una cita clave para Aston Martin, que pondrá sobre la mesa el primer paquete de mejoras en el AMR26 antes de que llegue el nuevo motor después de las vacaciones.

En Hungría entrará en juego el chasis para el nuevo AMR26B que ya ha vuelto a generar expectativas, pero la escudería de Silverstone no será la única que presentará novedades en este trazado. McLaren, vigente campeón del Mundial de constructores y pilotos, tenía marcada la cita en su calendario y ya han avanzado que habrá un importante paquete de mejoras, además de montar su versión de 'Macarena', el alerón trasero invertido que estrenó Ferrari hace ya unas cuantas carreras. El curso pasado, la escudería de Woking firmó el doblete en Hungaroring con Lando Norris en el primer escalón del podio y Oscar Piastri, segundo.

Por otro lado, Cadillac ha anunciado importantes actualizaciones en el sistema de frenos que dejaron fuera de juego a sus dos pilotos, Valtteri Bottas y Checo Pérez, en las primeras vueltas del pasado Gran Premio de Austria.

Las aspiraciones son amplias en un circuito menos exigente a nivel de motor y todos los equipos buscarán marcharse de vacaciones con buenas sensaciones y mejoras en el rendimiento que les permiten afrontar la segunda parte de la temporada con energías renovadas. "Queremos terminar esta primera mitad de la temporada con buen pie antes de que todos se tomen un merecido descanso y vuelvan listos para darlo todo en la segunda mitad", explicó Carlos Sainz en declaraciones difundidas por el equipo.

Carlos Sainz (Williams), en Silverstone / PETER POWELL / POOL / EFE

Tal y como reconoció el madrileño, "llegamos a Budapest tras una dura racha de carreras, pero hemos aprendido mucho en Spa y terminamos la carrera con un mejor ritmo". Hungría no será el escenario en el que Williams de el salto ya que en su caso, las mejoras no llegarán hasta el Gran Premio de Azerbaiyán, ya a finales de septiembre, tal y como avanzó el jefe del equipo, James Vowles. De cualquier manera, este Gran Premio será especial para la escudería, ya que supondrá el número 100 de Alex Albon como piloto de Williams.

Antonelli, a dar el golpe

En la otra zona de la clasificación, Hungaroring puede suponer un nuevo paso al frente para el líder del campeonato, Kimi Antonelli. El italiano sacó provecho de un movido Gran Premio de Bélgica en el que volvió a ganar mientras que su compañero y principal rival por el campeonato, George Russell, apenas llegó a completar la primera vuelta tras ser arrollado por Lewis Hamilton.

El de Ferrari pudo continuar su marcha y aunque recibió una sanción consiguió acabar en la cuarta posición y sumar unos valiosos puntos que lo mantienen en la batalla por el campeonato. Adelantó a Russell y ya es segundo, con 159 puntos, por los 154 del de Mercedes y a 50 del líder.