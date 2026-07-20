GP de Hungría de F1: horarios y dónde ver por TV a Alonso y Hamilton en Hungaroring

La Fórmula 1 cambia las largas rectas y las curvas rápidas de Spa-Francorchamps por el trazado estrecho, técnico y exigente del Hungaroring. Del 24 al 26 de julio, el circuito situado a las afueras de Budapest acogerá el GP de Hungría, undécima prueba del Mundial de 2026 y última cita antes del parón estival.

Kimi Antonelli aterriza en Hungría como líder destacado del Mundial después de imponerse en Spa-Francorchamps. El italiano suma 204 puntos y aventaja en 45 a Lewis Hamilton, que ha ascendido hasta la segunda posición de la general. George Russell, perjudicado por su abandono en Bélgica, cae al tercer puesto con 154 puntos, 50 menos que su compañero de Mercedes.

Hungaroring, en este sentido, volverá a ser una prueba de fuego para los aspirantes al título. El trazado húngaro presenta un desafío radicalmente distinto al de Spa; con apenas 4,381 kilómetros de longitud y muy pocas rectas, el circuito húngaro obliga a los equipos a utilizar configuraciones de alta carga aerodinámica. La dificultad para adelantar también concede una importancia especial a la clasificación del sábado de cara al domingo, donde los pilotos deberán completar un total de 70 vueltas hasta alcanzar la línea de meta

Kimi Antonelli, protagonista en la Fórmula 1 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fin de semana crucial para Aston Martin. Hungría representa mucho más que la última carrera antes de las vacaciones, pues el equipo británico tiene previsto introducir en Budapest el primer gran paquete de mejoras del AMR26, centrado principalmente en el chasis y la aerodinámica. Fernando Alonso llega después de terminar en la decimonovena posición en Bélgica y con un único punto en el campeonato, mientras que Lance Stroll todavía no ha conseguido estrenar su casillero.

Las nuevas piezas no garantizan un cambio inmediato en la clasificación, pero deberían permitir comprobar si el monoplaza puede abandonar las últimas posiciones y acercarse a la pelea por entrar en la Q2. La siguiente fase del plan llegará después del parón, cuando Honda introduzca una evolución de su unidad de potencia en Zandvoort.

Horarios del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Viernes 24 de julio Libres 1: 13:30 horas

Libres 2: 17:00 horas Sábado 25 de julio Libres 3: 12:30 horas

Clasificación: 16:00 horas Domingo 26 de julio Carrera: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Hungría podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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