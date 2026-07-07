Hungría, crucial para Fernando Alonso y Aston Martin

En los últimos tres años, solo una paquete de mejoras le han funcionado a Aston Martin. Fue el año pasado en Imola, cuando levantaron el vuelo de su temporada. En el glorioso año 2023, el primero de Fernando Alonso en el equipo, las nuevas piezas no aportaron. El curso arrancó con podio tras podio, pero aquel monoplaza fue de más a menos.

Desde entonces, cuesta abajo y sin frenos hasta la situación actual: último equipo de la parrilla cada semana. Con esos resultados, las mejoras han sido carne de memes y se empezaron a llamar ‘peoras’. Ahora, ninguna de ellas llegó bajo la batuta de Adrian Newey.

Este año tienen que funcionar porque están en el pozo. Por lo civil o por lo criminal. Por infinitos motivos y el primero es que el futuro de Alonso está en juego. Si el AMR26 desliza brotes verdes, será más fácil que el asturiano, sin contrato para 2027, renueve. “Tener una buena carrera en Hungría ayudaría”, desveló hace unos días.

Se habla de Hungría porque no es exagerado decir que la temporada de Aston Martin se decide en esa prueba, en dos semanas, justo antes del parón de verano. Los medios meten presión y preguntan por lo mismo en cada rueda de prensa porque no hay ningún otro motivo de ilusión, felicidad u optimismo.

Los altos cargos, Mike Krack por parte de Aston Martin y Shintaro Orihara por parte de Honda, disimulan su hartazgo cuando reciben la mismas cuestiones sobre las mejoras, que despejan con elegancia y una sonrisa.

El último ejemplo fue el domingo en Silverstone. “Ya hablamos de este tema el jueves, no lo sabemos, porque el mundo de la simulación es un lado y el de la realidad de la pista es otro, así que vamos a poner el coche en pista y veremos”, solventó Krack, jefe de rendimiento en pista de Aston Martin. A Hungaroring llegará un coche B, un chasis totalmente nuevo, justo antes del nuevo motor Honda, que aterrizará en Zandvoort, después de las vacaciones. En Budapest todos les van a mirar con lupa.

El más optimista del paddock cree que la escudería puede mejorar entre dos y dos segundos y medio entre mejora de chasis y unidad de potencia. Una fuente del equipo consultada por este medio cifra la mejoría en unos dos segundos, pero coge la cifra con pinzas.

Newey espera 'brotes verdes'

Mientras, Adrian Newey fue preguntado en Silverstone por Sky Sports y deslizó un optimismo sorprendente y esperanzador: "Espero estar al menos en los puntos. No digo que estemos en el top diez, pero si entramos tranquilamente a Q2, podemos ver desde ahí”, soltó.

Horas antes, en la fábrica de Silverstone, ante unos pocos medios donde estuvo Sport, el diseñador británico dijo que “habrá menos dolor con las mejoras, pero seguirá habiendo dolor”. Hungría jugará un papel fundamental en el futuro de Alonso y Aston Martin. El verano se mirará con unos ojos u otros en función de lo que mejore el AMR26. Las vacaciones se cogen de una forma diferente si sabes que tu coche va a correr a la vuelta de verano.