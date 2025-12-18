Horner, ¿rumbo a Alpine con Colapinto?

Christian Horner todavía no ha dicho su última palabra en la Fórmula 1. Desde que el jefe de equipo más exitoso de la historia se quedase fuera de Red Bull tras el GP de Gran Bretaña de hace escasos meses, Christian ha buscado sin cesar la manera de volver al Gran Circo para volver a ocupar un cargo de relevancia. Lo intentó con Haas, también con Aston Martin, aunque quien más opciones parece tener de ser el próximo hogar de Horner es Alpine.

Es la información que avanza el periodista Eric van Harem en De Telegraaf, que confirma que Horner ha mantenido conversaciones en las últimas semanas con Flavio Briatore, persona al mando de Alpine de quien es íntimo amigo. Ambas figuras estarían intentando encontrar la fórmula para que Christian pasase a formar parte de la escudería francesa, aunque no sería un acuerdo convencional el que se estaría gestando entre bastidores.

Christian Horner se despide de Red Bull tras veinte años / Red Bull Racing

El Grupo Renault es el accionista mayoritario de Alpine, pero desde 2023, el 24% de las acciones están en posesión de Otro Capital, un consorcio estadounidense del que forman parte figuras como Ryan Reynolds o Patrick Mahomes, entre otros. Las acciones, tasadas en 200 millones de dólares por aquel entonces, serían el punto de entrada de Horner en la escudería, que pasaría a contar con Christian como jefe de equipo... pero también como importante accionista.

La información apunta a que Otro Capital estaría descontenta con el rendimiento de Alpine esta temporada y buscaría vender sus acciones cuanto antes. En este escenario aparecería Horner, que estaría interesado en formar parte de la estructura con sede en Enstone para poder llevar de vuelta al equipo a la posición de éxito que una vez ocupó.

Christian Horner, en búsqueda de empleo / EFE

Cabe recordar, sin embargo, que Horner dispone de un periodo de gardening que le impide cumplir con sus funciones hasta abril de 2026. La llegada del jefe de equipo estaría condicionada por ese tiempo de espera, que Christian todavía debería valorar. Y es que, a pesar de que en un principio se rumoreaba que el británico buscó sin cesar una vuelta al Gran Circo nada más abandonar Red Bull, las últimas informaciones apuntan a que su obsesión se habría frenado y no querría embarcarse en un proyecto sin estar seguro de su éxito a largo plazo.

En el caso de poner rumbo a Alpine, Horner se encontraría con Franco Colapinto y Pierre Gasly, que siguen con contrato con la escudería francesa este 2026. En el caso del argentino, sus actuaciones siguen bajo lupa después de sortear un periodo de carreras donde su asiento corría peligro.