Horner quiere volver a la F1: "Tengo asuntos pendientes"

Han pasado más de seis meses desde que Red Bull anunció la salida de Christian Horner. Después de dos décadas al frente de la escudería, el británico se tomó un tiempo de reflexión, pero tiene claro que tarde o temprano volverá a la parrilla: “Siento que tengo asuntos pendientes en la F1”, advierte.

Eso sí, es ambicioso y solo regresará si encuentra un proyecto que le motive para construir un equipo ganador.

“Mi anterior etapa no acabó como me hubiera gustado, pero no voy a volver por cualquier cosa. Sólo volveré para ganar. No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer. Echo de menos el deporte, echo de menos a la gente, echo de menos el equipo que construí", ha reconocido Horner en el European Motor Show de Dublín, según publica The Independent.

"He pasado 21 años increíbles en la Fórmula 1. He tenido una gran trayectoria, he ganado muchas carreras y campeonatos, y he trabajado con pilotos, ingenieros y socios increíbles. No necesito volver. Podría poner fin a mi carrera ahora mismo. Sólo volvería si surgiera la oportunidad adecuada para trabajar con gente estupenda y en un entorno en el que la gente quiera ganar y comparta ese deseo", subraya.

Horner confirma lo que ya era un secreto a voces, especialmente cuando se le vinculó a Alpine. "Me gustaría ser accionista de un equipo, en lugar de un simple empleado, pero ya veremos cómo se desarrolla todo. No tengo prisa”, apunta.

En estos meses alejado del ‘gran circo’ a Horner se le ha relacionado con muchos equipos, aunque él mismo recuerda que está en periodo de ‘gardening’, por el que la F1 le impide tener un empleo activo en el Mundial durante un margen determinado de tiempo: "Lo fascinante es que dejé Red Bull el 8 de julio y esta es la primera vez que hablo con alguien. Creo que he pasado por todos los equipos, desde los que están al final de la parrilla, hasta los que están en la zona media y los que están arriba. Y parece que hay un gran interés por saber 'qué voy a hacer'. La realidad es que, hasta la primavera, no puedo hacer nada. Es muy halagador seguir estando vinculado a estos equipos", destaca el británico dejándose ‘querer’.

Entre las posibilidades que se barajan para su vuelta, la más viable parece la de Alpine. 'Otro Capital', fondo inversor que posse el 24 por ciento de la escudería ( el otro 76 por ciento es del Grupo Renault) lleva varios meses en conversaciones para deshacerse de su parte del negocio. Y el asesor ejecutido del equipo, Flavio Briatore admite que Christian Horner estaría interesado en adquirir ese paquete de acciones.