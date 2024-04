Horner matiza a Marko: "Valoramos a Sainz, pero el asiento es de Checo"

Carlos Sainz se ha convertido en protagonista principal del mercado de pilotos de Fórmula 1 y en China, su caso ha servido además para poner a volver de manifiesto la actual división de criterios que existe en Red Bull. El director de la escudería, Christian Horner ha salido al paso de las últimas declaraciones de Helmut Marko y sin negar el interés por el piloto madrileño, ha dejado claro que Sergio Pérez tiene prioridad y ellos no tienen "ninguna prisa" por definir su alineación del próximo año, teniendo en cuenta que el contrato del campeón Max Verstappen expira en 2028.

"Sainz es un piloto clave en el mercado y por supuesto tenemos que hablar con él", ha comentado Horner en DAZN. Sin embargo, el Team Principal de la escudería de las bebidas energéticas ha matizado las declaraciones que del asesor de Red Bull en vísperas del GP de China.

Marko dijo que estaban negociando con Carlos y desveló que el aún piloto de Ferrari tenía sobre la mesa una supuesta oferta de Audi que ellos no podían "igualar ni superar". Horner lo ha puesto en entredicho: "No conocemos la oferta de Audi. Pero en todo casi el asiento es de Checo, que ha empezado la temporada muy bien y si sigue con ese rendimiento alto no habría motivos para cambiarlo", ha advertido.

Christian Horner y el futuro de Carlos Sainz 💭



Responde en DAZN 🔊 "Es el asiento que tiene que perder Checo. Si sigue con ese rendimiento, no habría motivo para cambiarlo. No tenemos prisa para considerar todas las opciones" #ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/p32rUuwyzg — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2024

Por otra parte Horner ha dejado claro que valoran el "gran talento de Sainz y que es un producto de la familia Red Bull", recordando que debutó en el Mundial con Toro Rosso y se formó en la cantera que Marko dirige con puño de hierro. "Vamos a considerar todas las opciones, pero son prisa", ha concedido Horner.

En este sentido, Sainz dijo el jueves que "todas las opciones buenas siguen abiertas y no me importaría esperar si es por una de buena opción". Red Bull entraría en este supuesto, aunque quizá la elección se demore más de lo que el español desea. Pérez, por su parte, asegura que negociará sobre la base de dos temporadas y que, por tanto, no cree que el acuerdo sea inminente. "Será cuestión de algunas semanas más".