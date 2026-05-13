Resistencia
Horarios y dónde ver las 24 Horas de Nürburgring, con Max Verstappen y Dani Juncadella
Este jueves arrancan las clasificaciones de cara a la carrera, que arranca el sábado a las 15:00 y en la que Verstappen debuta junto a Jucadella, Auer y Gounon
A falta de Fórmula 1, este fin de semana los amantes del automovilismo tienen una cita ineludible en las 24 Horas de Nürburgring. La prueba, que se celebra en el llamado 'infierno verde' del circuito Nordschleife, tiene este año un aliciente añadido con la participación de Max Verstappen.
El tetracampeón mundial de Fórmula 1 debuta en la clásica alemana de resistencia al volante de un Mercedes-AMG GT3 junto a Lucas Auer, Jules Gounon y el barcelonés Daniel Juncadella. Este jueves empiezan las sesiones de clasificación, fundamentales para evitar tráfico en este exigente circuito.
El formato de competición
La clasificación de las 24 Horas de Nürburgring consta de tres sesiones iniciales (Q1, Q2 y Q3) para determinar las posiciones de salida de las categorías inferiores. Los mejores equipos, incluido el de Verstappen, deben participar en la Q2 para clasificarse para la carrera, y la parrilla final se establece entre el puesto 50 y el 161.
La clasificación final, similar a las sesiones de la Fórmula 1, consta de TQ1, TQ2 y TQ3. Los cinco equipos preclasificados avanzan automáticamente a la TQ3 según sus resultados en el campeonato de la NLS.
El equipo de Verstappen ha sufrido contratiempos, incluyendo una descalificación en marzo por infracciones al reglamento de neumáticos y la cancelación de una carrera debido a un trágico accidente. Problemas técnicos también provocaron su abandono en una carrera posterior, lo que complicó su estrategia de clasificación.
El reglamento impide que los pilotos participen en sesiones eliminatorias consecutivas, lo que añade incertidumbre. El equipo de Verstappen debe decidir si lo deja salir pronto para evitar una mala posición de salida o lo reserva para la TQ3, arriesgándose a una eliminación inmediata.
¿Dónde ver?
La carrera, que arranca el sábado a partir de las 15:00 horas, podrá seguirse a través del canal propio de la prueba alemana en Youtube:
Horarios:
Jueves, 14 de mayo:
13.15h-15.15h: 1ª CLASIFICACIÓN
20.00h-23.30h: 2ª CLASIFICACIÓN
Viernes, 15 de mayo:
10.15h-10.45h: Top qualy 1
11.05h-11.35h: Top qualy 2
13:35h-14.35h: 3ª CLASIFICACIÓN
Sábado, 16 de mayo:
10.00h-11.00h: Warm Up
15.00h: Carrera 24 Horas de Nürburgring
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