Horarios del GP de Singapur de F1: Dónde ver en TV y online la carrera nocturna de Marina Bay, con Alonso y Sainz

Después de una semana de parón en la que la F1 ha cedido todo el protagonismo a MotoGP y su flamante campeón, Marc Márquez, el 'gran circo' vuelve a la acción con el GP de Singapur, carrera nocturna que se disputa del 3 al 5 de octubre en el espectacular circuito de Marina Bay.

La temporada avanza y llegamos ya a la 18ª cita del calendario (de 24 GP). Singapur marca un paréntesis asiático antes de que el Mundial ponga rumbo al continente americano para una serie de cuatro carreras en Texas, México, Sao Paulo y Las Vegas.

Así va el Mundial

Después de que el vigente campeón Max Verstappen encadenase dos victorias en Monza y Bakú, donde Carlos Sainz (3º) conquistó su primer podio con Williams, el campeonato ya no es solo cosa de dos. Los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, separados por 25 puntos, son aún los principales candidatos al título, pero Verstappen está ya a 69 del líder australiano y con 199 en juego todo es posible.

El trazado de Marina Bay favorece más a los coches 'papaya', gracias a las curvas de media y baja velocidad, por lo que Lando Norris y Oscar Piastri tendrán una oportunidad de reivindicarse tras lo sucedido en Azerbaiyán, donde el líder se estrelló en la primera vuelta y su compañero acabó séptimo.

En la clasificación de constructores McLaren sí va directo a su segunda corona consecutiva. Los de Woking suman 623 puntos tras 17 carreras, más de doble que su inmediato perseguidor, Mercedes (290). La lucha por el subcampeonato está más igualada, ya que Ferrari (286) y Red Bull (272) siguen de cerca a los de Brackley.

Horarios del Gran Premio de Singapur de F1 2025

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 11:30 - 12:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 15:00 - 16:00 horas

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 11:30 - 12:30 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 5 de octubre

Carrera: 14:00 horas (62 vueltas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de Singapur 2025?

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV mediante suscripción de pago en la plataforma de streaming DAZN F1 y en el canal motor de Movistar+. También es posible estar informado al detalle y en directo de lo que suceda en los entrenamientos, clasificación y carrera a través de la web de SPORT.

Así es el circuito urbano de Marina Bay

El Marina Bay Street Circuit, así como se conoce oficialmente, es un trazado urbano que acogió la primera carrera nocturna del Mundial de F1 en 2008, con polémica debido al potencial riesgo para los pilotos por la baja visibilidad, aunque la FIA lo resolvió tras dos pruebas de alumbrados cuyos resultados fueron positivos.

El plan inicial del circuito diseñado por Herman Tilke fue perfeccionado por KBR Inc y el evento en Singapur se estableció como uno de los sugerentes en el calendario de la Fórmula 1. Fernando Alonso fue el primer ganador de una carrera nocturna saliendo desde la decimoquinta posición de la parrilla, la octava victoria con la mayor remontada respecto al puesto inicial en la historia de la competición.

Marina Bay Street Circuit, en Singapur / @F1

El Circuito Marina Bay está en la bahía que lleva su nombre, situada en la Zona Central de Singapur, rodeada de otras cuatro zonas urbanísticas: Downtown Core, Marina East, Marina South y Straits View.

Tiene 5,063 kilómetros de longirud, repartidos en 23 curvas de las cuales 13 son a izquierda y diez a derecha, siendo uno de los circuitos más exigentes físicamente por el calor, la humedad y la dificultad de la pista.