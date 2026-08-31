Horarios GP de Italia de F1 2026 y dónde ver en televisión la cita de Monza

El Autódromo de Monza, el 'templo de la velocidad' alberga esta semana, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, una nueva edición del Gran Premio de Italia, decimotercera ronda del Mundial de Fórmula 1 2026. Será la primera vez que un italiano llega líder a la carrera de casa desde que lo hiciera Alberto Ascari en 1953, aunque Kimi Antonelli está al frente del campeonato defendiendo los colores del equipo Mercedes, principal rival de Ferrari.

Antonelli, segundo en el podio de Zandvoort suma un total de 242 puntos, 59 más que su compañero George Russell y Lewis Hamilton, empatados a 183 en la tabla clasificatoria.El actual campeón Lando Norris, que ha resurgido con fuerza tras encadenar dos victorias Hungría y Países Bajos y acaba de renovar por McLaren hasta 2030, ya es cuarto con 159 puntos y el top cinco lo cierra el ídolo de los tifosi Charles Leclerc, que busca reivindicarse ante su compañero Hamilton.

Los españoles afrontan un fin de semana complicado. Fernando Alonso logró su mejor resultado de la temporada en el trazado neerlandés (9º), aunque avisó que las largas rectas de Monza serán un escollo importante en tanto el motor Honda no ofrezca la potencia necesaria. Y Carlos Sainz, que no espera mejoras en Williams hasta Bakú, está sufriendo en las últimas citas con un FW48 que no está a la altura este año.

Formato clásico

Después del fin de semana sprint de Zandvoort, en Monza la Fórmula 1 vuelve al formato habitual. Es decir, el viernes será el día de los entrenamientos libres, el sábado habrá Libres 3 y Clasificación y el domingo, la carrera.

La carrera del GP de Italia dará comienzo a las 15:00 horas con un total de 53 vueltas o un máximo de dos horas, en caso de que fuera imposible completar la distancia de carrera en el tiempo previsto.

Horarios del GP de Italia de F1 2026

Viernes 4 de septiembre:

Entrenamientos Libres 1: 12:30 horas - 13:30 horas.

Entrenamientos Libres 2: 16:00 horas - 17:00 horas.

Sábado 5 de septiembre:

Entrenamientos Libres 3: 12:30 horas - 13:30 horas.

Clasificación: 16:00 horas.

Domingo 6 de sepriembre:

Carrera (53 vueltas): 15:00 horas.

Cómo seguir el GP de Italia de F1 2026

Como es habitual, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se podrá ver en directo a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN F1 y en Movistar+. También estarás informado de todo lo que suceda en el Autódromo de Monza a través de los directos en la web SPORT.