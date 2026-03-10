Horarios del GP de China de F1 y dónde ver por TV y en directo la carrera con Alonso y Sainz

El GP de China de Fórmula 1 entra en escena. Sin apenas descanso después del inicio de campeonato en Australia, el Circuito Internacional de Shangái acoge la segunda prueba de veinticuatro del calendario con la primera carrera al sprint del curso. Te contamos todos los horarios del GP de China y dónde ver la Fórmula 1 en directo por TV desde España y Latinoamérica.

La temporada 2026 de F1 arrancó por todo lo alto en Melbourne con muchas más dudas que certezas. La nueva regulación podrá haber cambiado en cierta parte el panorama en lo que respecta a la competitividad de los equipos, pero también se ha llevado a su paso buena parte de lo que hacía a estos monoplazas tan especiales. A pesar de disfrutar de 120 adelantamientos durante la carrera del GP de Australia, lo cierto es que buena parte de ellos fueron por gestión de la energía eléctrica, que convierte todo el espectáculo en un juego del 'gato y el ratón' ciertamente absurdo.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, frustrado con la situación de su equipo / XAVIER BONILLA / AFP7

Como se esperaba, no fue un buen fin de semana para Fernando Alonso. El asturiano completó unos auténticos test de pretemporada en Melbourne mientras que sus rivales estaban compitiendo por cosas mayores. No mejorará a corto plazo la situación de Aston Martin, como tampoco parece que lo hará la de Williams con Carlos Sainz a la cabeza. Mal inicio de temporada para los españoles, que no están en condiciones de pelear por lo que esperaban hace apenas unos meses.

En lo que respecta a la lucha por el campeonato, Mercedes parece hoy por hoy inalcanzable. Russell y Antonelli hicieron un doblete sin respuesta de sus rivales, seguidos de los dos Ferrari y mucho más lejos, Lando Norris. La marca alemana demuestra ser la principal favorita para llevarse el título mundial y el británico Russell, el candidato número uno para terminar la temporada como campeón.

Horarios F1 de la carrera del GP de China 2026 en España

Viernes 13 de marzo: Entrenamientos Libres 1: 04:30 horas (CET)

Clasificación sprint: 08:30 horas (CET) Sábado 14 de marzo: Carrera sprint: 04:00 horas (CET)

Clasificación: 08:00 horas (CET) Domingo 15 de marzo: Carrera: 08:00 horas (CET)

Horarios F1 de la carrera del GP de China 2026 en Latinoamérica

Viernes 13 de marzo: Entrenamientos Libres 1: Argentina y Chile 00:30 horas | Estados Unidos 23:30 horas* | Colombia y Perú 22:30 horas* | México 21:30 horas*

Clasificación sprint: Argentina y Chile 04:30 horas | Estados Unidos 03:30 horas | Colombia y Perú 02:30 horas | México 01:30 horas Sábado 14 de marzo: Carrera sprint: Argentina y Chile 00:00 horas | Estados Unidos 23:00 horas* | Colombia y Perú 22:00 horas* | México 21:00 horas*

Clasificación: Argentina y Chile 04:00 horas | Estados Unidos 03:00 horas | Colombia y Perú 02:00 horas | México 01:00 horas Domingo 15 de marzo: Carrera: Argentina y Chile 04:00 horas | Estados Unidos 03:00 horas | Colombia y Perú 02:00 horas | México 01:00 horas * Horario del día anterior.

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de China 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de China y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.