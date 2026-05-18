Horarios del GP de Canadá F1 2026: dónde ver la Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

La Fórmula 1 vuelve al acción y pone rumbo al norte de América para continuar con el calendario previsto. Del 22 al 24 de mayo, los equipos se instalarán en Canadá, en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, para disputar uno de los Grandes Premios más esperados de la temporada, un trazado mítico que pondrá a prueba la valentía de todos los pilotos.

El circuito canadiense es uno de los clásicos en la Fórmula 1, un trazado urbano que suele ser sinónimo de emoción en todas las ediciones. 70 vueltas separan a los pilotos de hacer historia en un Gran Premio que se lleva disputando desde 1961, siendo Lewis Hamilton y Michael Schumacher los máximos ganadores en Canadá, con siete triunfos cada uno.

¿Cómo llegan los equipos a Canadá? Algunos mejores que otros, especialmente Mercedes que sigue en la cresta de la ola en este inicio de temporada. Su dominio lo capitaliza Kimi Antonelli, este jovencísimo piloto de 19 años italiano líder del Mundial. En Canadá buscará ampliar o mantener la renta de 20 puntos con su compañero de equipo, George Russell, ganador de la última edición del GP en Montreal.

Kimi Antonelli, líder del Mundial 2026 de Fórmula 1 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Peor llega Aston Martin, aunque algo mejor en cuanto fiabilidad. El equipo verde ha conseguido solucionar algunos de sus problemas y ahora es capaz de terminar carreras, a pesar de hacerlo en la cola y a mucha distancia del resto de competidores.

En este sentido, Fernando Alonso no espera un desempeño notable de su AMR26 a la espera de mejoras en cuanto al rendimiento del monoplaza. Sí parece más esperanzado Carlos Sainz, que terminó noveno en Miami y espera seguir con la línea ascendente en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Horarios del Gran Premio de Canadá de F1 2026

Viernes 22 de mayo: Libres 1 | 18:30 horas

Clasificación sprint | 22:30 horas Sábado 23 de mayo: Carrera sprint | 18:00 horas (23 vueltas)

Clasificación | 22:00 horas Domingo 24 de mayo: Carrera | 22:00 horas (70 vueltas)

Dónde ver el GP de Canadá F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Canadá y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.