Libres y clasificación sprint del GP de Miami: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El Mundial de Fórmula 1 está de vuelta. Las cinco semanas de espera debido a los conflictos en Oriente Medio han terminado y los equipos ponen rumbo al sudeste de Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami, cuarta cita del calendario. La ciudad de Florida será el escenario de una nueva batalla en la lucha por el campeonato mundial, donde Kimi Antonelli defiende su liderato tras alcanzar la cima en Japón.

Mercedes llega a Miami una semana más como principal favorito. La marca alemana ha dominado el primer tramo del Mundial antes del parón y se presenta en Estados Unidos con el objetivo de seguir ampliando su dominio esta temporada. Será un Gran Premio importante para Kimi Antonelli, líder del Mundial con 19 años, y para George Russell, que está a solo 9 puntos del italiano y busca en Miami asaltar la primera posición del campeonato.

Kimi Antonelli, con Mercedes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las largas semanas de parón han dado pie a que los equipos terminen de ajustar ciertas cosas en sus monoplazas tras un inicio de curso abrupto. Se esperan mejoras en ese sentido, especialmente en equipos como Aston Martin que han sido incapaces de salir del pozo durante las tres primeras carreras del año. Son semanas duras las que pasan Fernando Alonso y su equipo, mientras el asturiano medita si seguir una temporada más a la espera de que el coche verde carbure.

Atención puesta también en los cambios aprobados en la reunión de la FIA, la FOM y los diferentes equipos que entrarán en vigor precisamente en Miami. La cuarta carrera de la temporada es una prueba de fuego no solo para los equipos, sino también para el campeonato que sigue perdiendo audiencia a cada semana tras el cambio de normativa para este 2026. Fin de semana decisivo para todos con la vuelta de la Sprint entre medias, lo que supondrá un extra de emoción y puntos en juego para los pilotos. La primera parada, los libres y la clasificación al sprint de este viernes.

Horarios de los entrenamientos libres y clasificación sprint del GP de Miami de Fórmula 1 2026

Viernes 1 de mayo: Libres 1. 16:00 horas

Clasificación Sprint. 20.30 horas

Dónde ver el GP de Miami 2026 de F1 en directo, por TV y en Internet

En España, el GP de Miami y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.