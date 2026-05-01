Carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1: horario y dónde ver F1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Miami 2026 de Fórmula 1 entra en escena una temporada más. Una vez realizadas las primeras tomas de contacto este viernes con la disputa de los libres y la clasificación al sprint, este sábado la acción vuelve a pista con la clasificación y la carrera al Sprint, que repartirá los primeros puntos del fin de semana.

La espera ha terminado. Después de cinco semanas sin competición debido a los conflictos en Oriente Medio, los equipos han puesto rumbo este fin de semana al sudeste de Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami, cuarta cita del calendario. El viernes permitió a los equipos sacar ciertas conclusiones respecto al rendimiento de sus monoplazas, aunque la verdadera prueba de fuego llegará este sábado.

Lewis Hamilton, concentrado con Ferrari / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La jornada arrancará con la disputa de la carrera al sprint, que repartirá los primeros puntos del fin de semana. Segunda prueba corta del curso, donde los primeros metros son cruciales si se quieren asegurar buenos puntos. Unas horas después llegará el turno de la clasificación a la carrera del domingo, que contará una vez más con Mercedes como principales favoritos a la pole position.

Es un fin de semana importantes en Miami, no solo en cuanto a la lucha por el Mundial. La reunión de la FIA, la FOM y los diferentes equipos acordó una serie de cambios en el reglamento que entraron en vigor precisamente en Miami. La cuarta carrera de la temporada es una prueba de fuego no solo para los equipos, sino también para el campeonato que sigue perdiendo audiencia a cada semana tras el cambio de normativa para este 2026.

Horarios de la carrera sprint y la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1 2026

Sábado 2 de mayo: Sprint: 18:00 horas (CEST)

Clasificación: 22:00 horas (CEST)

Dónde ver el GP de Miami 2026 de F1 en directo, por TV y en Internet

En España, el GP de Miami y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.