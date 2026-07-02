FÓRMULA 1
Libres y Clasificación Sprint del GP de Gran Bretaña de F1: horarios y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso en Silverstone
A qué hora empiezan los libres del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 en qué canal ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo
El GP de Gran Bretaña vuelve a acoger la Fórmula 1 este fin de semana en Silverstone. En uno de los circuitos más históricos y exigentes del calendario, la jornada del viernes será clave para empezar a entender el rendimiento real de los monoplazas antes de un fin de semana que llega nuevamente con formato sprint.
La cita británica recupera la carrera corta, por lo que los pilotos solo dispondrán de una sesión de entrenamientos libres antes de afrontar la clasificación sprint del viernes por la tarde. Silverstone, con sus curvas rápidas, cambios de dirección constantes y una elevada exigencia aerodinámica, acostumbra a separar a los coches más completos del resto y obliga a los equipos a afinar desde el primer momento.
El Mundial llega a Gran Bretaña después de la victoria de George Russell en Austria. El británico fue el gran protagonista en el Red Bull Ring y aterriza ahora en casa con la moral disparada tras recortar diferencias en la clasificación. Aun así, Kimi Antonelli mantiene el liderato del campeonato pese a terminar tercero en Spielberg, por detrás de Verstappen y del propio Russell.
Por su parte, Fernando Alonso afronta otro fin de semana complicado con Aston Martin. El equipo verde no espera grandes avances en Silverstone y la sesión de libres será clave para comprobar si el monoplaza puede aspirar a algo más que pelear en la zona baja. Carlos Sainz también llega con expectativas moderadas a un Gran Premio en el que las diferencias pueden quedar muy comprimidas.
Horarios de los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña de F1 2026
Viernes 3 de julio:
- Libres 1 | 13:30 horas
- Clasificación Sprint | 17:30 horas
Dónde ver el GP de Gran Bretaña F1 2026 en directo, por TV y en Internet
En España, el Gran Premio de Bran Bretaña se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.
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