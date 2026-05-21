Libres y clasificación sprint del GP de Canadá: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

La Fórmula 1 está de vuelta y lo hace en Canadá, en Montreal, uno de los escenarios más míticos del calendario. En el Circuito Gilles Villeneuve, los pilotos volverán a brindar emoción del más alto nivel en un trazado urbano que exige precisión milimétrica a todos, incluso a los más veteranos.

Mercedes llega a Canadá como claro favorito un fin de semana más. A pesar de que McLaren parece haber recortado distancias tras el GP de Miami, lo cierto es que el equipo alemán sigue estando un paso por delante del resto. Al menos, por ahora.

Fernando Alonso, en acción con Aston Martin / FRANCK ROBICHON / EFE

Y lo hace, en parte, por el excelente nivel de Kimi Antonelli, flamante líder del Mundial con 19 años. El italiano es toda una revolución en la Fórmula 1 y está consiguiendo mantener a raya a George Russell, su compañero de equipo y favorito para ser campeón del mundo a final de temporada.

La vida es otra bien distinta para Fernando Alonso, que no espera grandes cambios en Montreal en su Aston Martin. Solucionados la mayor parte de sus problemas de fiabilidad en el AMR26, el asturiano espera que su equipo encuentre rendimiento en pista en las próximas citas del calendario, aunque para hacerlo deberá armarse nuevamente de paciencia y creer en el proyecto. Es, además, un GP importante para Aston Martin por ser en casa de Lawrence y Lance Stroll.

Horarios de los entrenamientos libres y clasificación sprint del GP de Canadá de Fórmula 1 2026

Viernes 22 de mayo: Libres 1 | 18:30 horas

Clasificación sprint | 22:30 horas

Dónde ver el GP de Canadá 2026 de F1 en directo, por TV y en Internet

En España, el GP de Canadá y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.