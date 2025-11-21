Clasificación del GP de Las Vegas de F1 2025: horario y dónde ver por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante este sábado 22 de noviembre con la disputa de la clasificación para la tradicional carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la 'qualy' y dónde ver el GP de Las Vegas de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el novedoso circuito de Las Vegas tuvo lugar este viernes 21 de noviembre con la disputa de las dos primeras tandas de entrenamientos libres, que obligaron a los amantes del motor en España a trasnochar para seguir la primera y a madrugar para ver la segunda. Este sábado tendrá lugar la última tanda de libres antes de dar paso a la clasificación para definir las posiciones de salida de cara al domingo.

Lando Norris aterriza en Las Vegas como líder destacado de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 390 puntos acumulados hasta la fecha. Las victorias conseguidas en las dos últimas carreras han engordado considerablemente el casillero del británico, que ha agrandado la brecha respecto a sus dos principales perseguidores.

Lando Norris ha subido al podio secundado por Kimi Antonelli y Max Verstappen / Ettore Chiereguini /AP

Al de McLaren le siguen en el podio provisional Oscar Piastri, segundo con 366 unidades. En el tercer escalón figura un Max Verstappen que atesora 341 puntos y estuvo realmente cerca de protagonizar un 'sorpasso' mayúsculo, aunque esta posibilidad quedó prácticamente sepultada tras lo acontecido en Interlagos.

Respecto a los representantes españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz ocupan la 12ª y la 13ª posición respectivamente. El de Aston Martin cuenta con 40 unidades en su casillero particular, dos más que el de Williams.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Las Vegas?

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de F1 de Las Vegas?

El segundo día de competición en el GP de Las Vegas arrancará este sábado 22 de noviembre a las 1:30 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 5:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Las Vegas de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.