Carrera al sprint y clasificación del GP de Qatar de F1 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online con Alonso y Sainz en Lusail

El Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante hoy sábado 29 de noviembre con la disputa de la carrera al sprint y la clasificación. Te contamos a qué hora empiezan las dos pruebas que componen la sesión y dónde ver el GP de Qatar de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico circuito de Lusail tuvo lugar este viernes 28 de noviembre con la disputa de la primeras y única tanda de entrenamientos libres y la clasificación para la carrera al sprint, primera de las dos pruebas puntuables que tendrán lugar en suelo catarí.

Después de la descalificación de los dos McLaren en Las Vegas por una irregularidad técnica, la carrera por el líderato del Mundial está más emocionante que nunca. Lando Norris todavía se mantiene en lo más alto de la clasificación general con 390 puntos, pero la distancia respecto a su gran perseguidor cada vez es más reducida.

Max Verstappen en el podium tras vencer el GP de Las Vegas / AP Photo/John Locher

Con 366 unidades en su contador particular, las mismas que Oscar Piastri, aparece un Max Verstappen que todavía tiene algo que decir en la carrera por el título. El de Red Bull llegó a estar a más de 100 puntos de la cabeza de la clasificación, pero lo acontecido en las últimas carreras le ha permitido llegar con opciones al tramo más decisivo.

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y la 13ª posición respectivamente. El de Williams ha experimentado un 'subidón' tras finalizar quinto en Las Vegas Aston Martin y eleva hasta los 48 puntos su contador particular, ocho más que el de Aston Martin.

Sainz charla con Verstappen tras la sesión de clasificación en Las Vegas / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH /EFE

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Qatar?

¿A qué hora empiezan la sprint y la clasificación del GP de F1 de Qatar hoy?

El segundo día de competición en el GP de Qatar arrancará hoy sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas (CET) con la disputa de la carrera al sprint, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 19:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Qatar de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.