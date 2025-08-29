Clasificación F1 GP de Países Bajos 2025: horario y dónde ver por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Países Bajos, decimoquinta cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante este sábado 30 de agosto con la disputa de la clasificación de cara a la carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la 'qualy' y dónde ver el GP de Países Bajos de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico circuito de Zandvoort tuvo este viernes 29 de agosto con la disputa de los entrenamientos libres 1 y 2. Este sábado se celebrarán la última tanda de libres antes de dar paso a la clasificación.

Oscar Piastri aterriza en Países Bajos como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 284 puntos acumulados hasta la fecha. Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 275, y Max Verstappen, tercero con con 187 unidades y que este fin de semana corre en casa.

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso afrontan el Gran Premio con sensaciones radicalmente distintas. Mientras que el de Aston Martin viene de conseguir un muy meritorio quinto puesto que le ha catapultado hasta la 11ª posición con 26 unidades, el de Williams sigue estancado en la 16ª con los mismos 16 puntos que en citas anteriores.

¿A qué hora es la clasificación del GP de F1 de Países Bajos?

La segunda jornada del GP de Países Bajos arrancará este sábado 30 de agosto a las 11:30 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1 2025 hoy por TV y online en España?

La clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.