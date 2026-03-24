Horarios F1 del GP de Japón: fechas y dónde ver por TV la carrera en directo online

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana del 27 al 29 de marzo con la disputa del GP de Japón, el último antes del parón. Sin Bahréin ni Arabia Saudí, anulados a causa de los conflictos en Oriente Medio, el Mundial estará un mes sin carreras después de pasar por Suzuka, que será el escenario de un GP de Japón que llega con muchos alicientes.

La tercera cita del calendario de F1 2026 llega después de dos carreras donde Mercedes ha demostrado su absoluta superioridad. George Russell llega como líder de la clasificación general, solamente cuatro puntos por encima del jovencísimo Kimi Antonelli que ganó su primera carrera en la Fórmula 1 en China. La marca alemana parece cuatro pasos por encima del resto, aunque Ferrari quiere seguir mejorando semana tras semana como McLaren o Red Bull, ambos todavía por detrás de la competencia.

Fernando Alonso, protagonista con Aston Martin / Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Eur / Europa Press

Pilotos y escuderías llegan a Suzuka este fin de semana, uno de los trazados más míticos de toda la historia de la competición. Desde carreras increíbles con Fernando Alonso como protagonista hasta la fatídica muerte de Jules Bianchi; el GP de Japón no es uno cualquiera y promete emociones fuertes desde la primera vuelta. Con el cambio de reglamentación, la expectativa todavía es mayor.

Será un fin de semana importante para Aston Martin, que llega a casa de Honda con más problemas que nunca. La fabricante de motores nipona admite que no podrá solucionar de la noche a la mañana los infinitos problemas de su unidad de potencia, pero traerá ciertas mejoras para poder acercarse a la parte media de la tabla. De momento, solamente Cadillac es más lento en pista que ellos; Aston Martin no ha podido terminar todavía una carrera larga.

Se prevé, entonces, un fin de semana complicado para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Si Aston Martin tiene problemas con su motor, Williams tampoco se salva y parece anclado en la parte trasera de la tabla. Malos síntomas los de la escudería británica en estos primeros compases de temporada, aunque tendrán un mes de parón sin competición para terminar de ajustar las piezas y dar un paso adelante para el GP de Miami, próxima cita del calendario.

Horarios del Gran Premio de Japón de F1 2026

Viernes 27 de marzo: Libres 1. 3:00 horas

Libres 2: 7:00 horas Sábado 28 de marzo: Libres 3: 3:30 horas

Clasificación: 7:00 horas Domingo 29 de marzo: Carrera: 7:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Japón 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Japónny todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.