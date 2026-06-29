Horarios F1 del GP de Gran Bretaña: horarios y dónde ver por TV las carreras en el Silverstone con Alonso y Hamilton

La Fórmula 1 no se detiene. Una vez terminado el GP de Austria, con victoria para el británico George Russell en el Red Bull Ring, este fin de semana la acción vuelve a las pistas con la disputa del GP de Gran Bretaña en Silverstone.

A pesar de no conseguir la victoria en la última carrera, Kimi Antonelli llega a la novena prueba del calendario como líder del Mundial. El italiano no supo aprovechar la superioridad vista durante todo el fin de semana y terminó tercero en Austria, por detrás de Verstappen y George Russell, primero. El británico fue el gran protagonista en el Red Bull Ring por su victoria incontestable y por recortar diferencias con su compañero de equipo en la clasificación. Ya son solo 40 puntos entre ambos.

Sin tiempo para descansar, los equipos ponen rumbo ahora a Silverstone, uno de los trazados más míticos de todo el calendario. El circuito es uno de esos que suele medir con exactitud el rendimiento real de los monoplazas, en parte por exigir mucha carga aerodinámica y por ser una pista dura para los neumáticos, con sus cambios de dirección constantes y altas velocidades.

El podio del GP de Austria de F1 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Es por eso que se espera un nuevo fin de semana tétrico para Aston Martin, que han optado por no presentar mejoras y esperar a la revolución que llegará en Bélgica en un principio. Hasta entonces, el monoplaza verde tiene pocas o ninguna posibilidad de salir de la cola de la clasificación, demasiado lejos incluso de Cadillac, penúltimo equipo en cuanto a rendimiento en pista.

Así va el Mundial de F1 2026

Kimi Antonelli (ITA) 171 puntos George Russell (GBR) 131 puntos (-40) Lewis Hamilton (GBR) 125 puntos (-46) Oscar Piastri (AUS) 80 puntos (-91) Charles Leclerc (MON) 79 puntos (-92) Lando Norris (GBR) 79 puntos (-92) Max Verstappen (PB) 73 puntos (-98) Isaak Hadjar (FRA) 42 puntos (-129) Pierre Gasly (FRA) 41 puntos (-130) Liam Lawson (NZL) 30 puntos (-141) Oliver Bearman (GBR) 18 puntos (-153) Franco Colapinto (ARG) 16 puntos (-155) Arvid Lindblad (GBR) 14 puntos (-157) Carlos Sainz (ESP) 6 puntos (-165) Alex Albon (GBR) 5 puntos (-166) Esteban Ocon (FRA) 3 puntos (-168) Gabriel Bortoleto (BRA) 2 puntos (-169) Fernando Alonso (ESP) 1 punto (-170) Nico Hülkenberg (ALE) 0 puntos (-171) Valtteri Bottas (FIN) 0 puntos (-171) Sergio Pérez (MEX) 0 puntos (-171) Lance Stroll (CAN) 0 puntos (-171)

Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026

Viernes 3 de julio: Libres 1 | 13:30 horas

Clasificación Sprint | 17:30 horas Sábado 4 de julio: Sprint | 13:00 horas

Clasificación | 17:00 horas Domingo 5 de julio: Carrera | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bran Bretaña se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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