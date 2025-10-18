Clasificación y carrera al sprint del GP de Estados Unidos 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Estados Unidos, decimonovena cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante este sábado 18 de octubre con la disputa de una doble sesión de competición. Te contamos a qué hora empiezan la carrera al sprint y la clasificación. así como dónde ver el GP de Estados Unidos de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el circuito de Las Américas tuvo lugar el viernes 17 de octubre con la disputa de la primera y única tanda de entrenamientos libres del fin de semana y la clasificación para la carrera al sprint, prueba puntuable que abrirá la jornada del sábado.

Oscar Piastri aterriza en el Gran Premio de Estados Unidos como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 336 puntos acumulados hasta la fecha, aunque sus últimos resultados comienzan a pasarle factura y la posibilidad de perder su posición de privilegio cada vez es más real.

Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 314 unidades. En el tercer escalón, cada vez más cerca debido a la mala situación de los McLaren, figura Max Verstappen con 273 puntos y la posibilidad de estrechar el cerco en la sprint.

Respecto a los representantes españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz ocupan la 11ª y la 12ª posición respectivamente. El de Aston Martin cuenta con 34 unidades en su casillero particular, dos más que el de Williams.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Estados Unidos?

¿A qué hora empiezan la carrera al sprint y la clasificación del GP de F1 de Estados Unidos?

La jornada del sábado en el Gran Premio de Estados Unidos abrirá el telón a las 19:00 horas (CET) con la disputa de la carrera al sprint, mientras que la clasificación para la carrera del domingo tendrá lugar a partir de las 23:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.