Carrera al sprint y clasificación del GP de Brasil de F1 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Brasil, vigésimoprimera cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante hoy sábado 8 de noviembre con la disputa de la carrera al sprint y la clasificación. Te contamos a qué hora empiezan las dos pruebas que componen la sesión y dónde ver el GP de Brasil de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico circuito de Interlagos tuvo lugar este viernes 7 de noviembre con la disputa de la primeras y única tanda de entrenamientos libres y la clasificación para la carrera al sprint, primera de las dos pruebas puntuables que tendrán lugar en Sao Paulo.

Lando Norris aterriza en Brasil como nuevo líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 357 puntos acumulados hasta la fecha. La victoria del británico en México se tradujo en un cambio de orden en la cima del Mundial después de adelantar a su compañero de equipos, aunque la diferencia entre ambos es mínima.

Lando Norris , ganador en México / Moises Castillo /EFE

Al de McLaren le siguen en el podio provisional Oscar Piastri, segundo con 356 unidades. En el tercer escalón, cada vez con más opciones de pasar por la derecha a la escudería británica, figura un Max Verstappen que atesora 321 puntos y puede dar un golpe importante aprovechando la doble prueba puntuable de este fin de semana. El de Red Bull ya sabe lo que es triunfar en Brasil, pues su 'masterclass' bajo la lluvia el año pasado terminó traduciéndose en la conquista del título.

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y la 12ª posición respectivamente. El de Williams cuenta con 38 unidades en su casillero particular, una más que el de Aston Martin.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Brasil?

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de F1 de Brasil hoy?

El segundo día de competición en el GP de Brasil arrancará hoy sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas (CET) con la disputa de la carrera al sprint, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 19:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Brasil de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.