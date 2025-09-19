GP Azerbaiyán F1 2025: horarios y dónde ver los entrenamientos libres con Alonso y Sainz en Bakú

Tras una semana de parón, la temporada 2025 de Fórmula 1 vuelve a la acción. El calendario encara la recta final con el Gran Premio de Azerbaiyán, una cita peculiar que se disputa en Bakú, ciudad situada entre Europa y Asia.

El circuito urbano de Bakú, uno de los más espectaculares y exigentes del Mundial, acogerá la 17ª prueba del campeonato del 19 al 21 de septiembre.

Después del dominio de Max Verstappen en Monza, la atención se centra en McLaren, que llega a Bakú con sus dos pilotos en plena batalla por el título. Oscar Piastri y Lando Norris protagonizan un intenso pulso en lo más alto de la clasificación, separados por apenas 31 puntos tras la carrera de Italia. El trazado de Bakú se perfila como un nuevo escenario clave para definir el desenlace del Mundial.

La victoria en Monza permitió a Verstappen consolidarse en la lucha por el podio del campeonato, recortando parte de la distancia con los McLaren y ampliando su ventaja frente a George Russell, tercero en la general.

Horarios del GP de Azerbaiyán F1 2025

Viernes 19 de septiembre Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 - 11:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 - 15:00 horas Sábado 20 de septiembre Entrenamientos Libres 3 (FP3): 10:30 - 11:30 horas

Clasificación: 14:00 horas Domingo 21 de septiembre Carrera: 13:00 horas (51 vueltas)

Dónde ver la Fórmula 1 por TV y online

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.

También tienes la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana en Bakú en directo a través de SPORT.