Clasificación del GP de Singapur 2025: horario y dónde ver por TV y online con Alonso y Sainz en Marina Bay

El Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante este sábado 4 de octubre con la disputa de la clasificación para la tradicional carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la 'qualy' y dónde ver el GP de Indonesia de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el circuito urbano de Marina Bay tuvo lugar el viernes 3 de octubre con la disputa de los entrenamientos libres 1 y 2. El segundo día de competición albergará la última tanda de libres y la clasificación para definir las posiciones de salida de cara a la carrera del domingo.

Oscar Piastri afronta la carrera del domingo en Singapur como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 324 puntos acumulados hasta la fecha, aunque su abandono en el anterior Gran Premio podría pasarle factura a corto plazo.

Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 299. El británico apenas pudo ampliar su renta, lo que ha dado alas a un Max Verstappen poco a poco se va acercando a sus grandes rivales. El neerlandés completa el podio provisional con 255 unidades.

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz afronta este Gran Premio con la moral por las nubes después de la tercera posición conseguida en Azerbaiyán. El de Williams empieza a remontar su situación clasificatoria, situándose duocécimo con 31 puntos, mientras que Fernando Alonso ocupa la 13ª posición con 30 puntos.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Azerbaiyán?

¿A qué hora es la clasificación del GP de F1 de Singapur?

El segundo día de competición en el GP de Singapur arrancará este sábado 4 de octubre a las 11:30 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, mientras que la clasificación tendrá lugar a las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Singapur de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

La carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.