Clasificación del GP de Azerbaiyán 2025: horario y dónde ver por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante este sábado 20 de septiembre con la disputa de la clasificación para la tradicional carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la 'qualy' y dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico circuito urbano de Bakú ha tenido lugar este viernes 19 de septiembre con la disputa de los entrenamientos libres 1 y 2. La segunda jornada de competición albergará la última tanda de entrenamientos libres antes de la disputa de la clasificación para definir las posiciones de salida en la parrilla.

Oscar Piastri aterriza en Azerbaiyán como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 324 puntos acumulados hasta la fecha. Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 293, y Max Verstappen, tercero con 230 unidades.

Respecto a los representantes españoles, Fernando Alonso afronta este Gran Premio con ganas de reivindicarse tras verse obligado a abandonar en Monza. A pesar de no poder puntuar, el de Aston Martin sigue afincado en la 12ª posición con 30 puntos, mientras que Carlos Sainz es decimosexto con apenas 16 unidades.

¿A qué hora es la clasificación del GP de F1 de Azerbaiyán?

La segunda jornada del GP de Azerbaiyán arrancará este sábado 20 de septiembre a las 10:30 horas (CET) con la disputa de la última sesión de entrenamientos libres, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 hoy por TV y online en España?

La clasificación del Gran Premio deAzerbaiyán de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.