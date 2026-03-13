Horarios de la carrera sprint y la clasificación F1 del GP de China: canal y dónde ver por TV y online a Alonso y Sainz

El GP de China se prepara para vivir un sábado de emoción por todo lo alto. Una vez completada la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana y la clasificación al sprint, llega el momento de la verdad con la pelea por la pole position y la carrera al sprint, la primera de la temporada.

Este viernes, Mercedes volvió a demostrar su superioridad con un doblete que mete miedo a toda la parrilla. Russell saldrá desde la pole position en la carrera sprint del sábado y apunta a llevarse una victoria sin complicaciones en Shangái. Les siguen los McLaren y los Ferrari, pero ambos coches están todavía lejos de las prestaciones del monoplaza plateado, que está en otra liga en este inicio de temporada.

Decepcionante volvió a ser la jornada para Williams y Aston Martin, ambos equipos anclados en la parte baja de la clasificación. No hay motivos para la esperanza por ahora para los españoles, pero confían en que las evoluciones a lo largo de la temporada sean suficientes como para competir por cosas importantes de aquí a final de curso. China era, como se esperaba, una de las citas más complicadas de todas.

Fernando Alonso, con Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

China es la primera parada del calendario con carrera al sprint, la prueba corta que reparte puntos para los ocho primeros clasificados. Esto altera completamente la planificación del fin de semana, que pasa a tener solamente una sesión de las dos de entrenamientos libres durante el viernes. Lograr una buena posición de salida es esencial para poder optar a los puntos en la sprint, así que los pilotos mejor clasificados durante la clasificación corta tendrán más números de puntuar durante la breve carrera.

Una vez disputada la carrera al sprint, llegará el turno de la clasificación del GP de China, donde se recupera el formato habitual con las tres tandas de clasificación. La carrera del domingo es la que más puntos reparte del fin de semana, así que la clasificación tiene un valor fundamental para que los pilotos puedan optar a tener una carrera más optimista desde la salida.

Horarios del GP de China de F1 2026: Clasificación y carrera al sprint

Sábado 14 de marzo: Carrera sprint: 04:00 horas (CET)

Clasificación: 08:00 horas (CET)

Horarios del GP de China de F1 2026 en Latinoamérica: Clasificación y carrera al sprint

Sábado 14 de marzo: Carrera sprint: Argentina y Chile 00:00 horas | Estados Unidos 23:00 horas* | Colombia y Perú 22:00 horas* | México 21:00 horas*

Clasificación: Argentina y Chile 04:00 horas | Estados Unidos 03:00 horas | Colombia y Perú 02:00 horas | México 01:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de China 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de China y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.