Libres F1 del GP de Australia: horario y dónde ver por TV, en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Ha llegado el momento de la verdad. Después de largos meses de espera, la temporada 2026 de la Fórmula 1 abre sus puertas con la disputa del GP de Australia, primera prueba del calendario. Fernando Alonso resolverá por fin todas sus dudas respecto al AMR26 de Adrian Newey, aunque son muchos los frentes abiertos que tendrá la primera carrera del curso. En SPORT, te contamos todos los horarios del Gran Premio y dónde ver la Fórmula 1 por televisión y online desde España.

El fin de semana en Australia arrancará con la disputa de los entrenamientos libres, que será la primera prueba de contacto de los pilotos con el trazado de Melbourne. La pretemporada ha dejado muchas incógnitas respecto al rendimiento real de todas las escuderías, aunque parece que es Mercedes quien tiene la delantera en estos primeros compases de curso. Sea como fuere, los entrenamientos libres permitirán adivinar por dónde van los tiros con los primeros tiempos reales de los pilotos a bordo de sus monoplazas.

Fernando Alonso durante los test en Bahréin / Aston Martin Aramco F1 Team

Entre todos los pilotos que saldrán a pista en Melbourne, Fernando Alonso será uno de los que más miradas acaparará. El piloto asturiano y Aston Martin habían apostado el todo por el todo para 2026, aunque la pretemporada ha sido realmente nefasta para el equipo verde. Adrian Newey intenta encontrar respuestas para el desastre de Honda con su unidad de potencia, que requerirá de largos meses para poder estar realmente a punto. El equipo parece partir en la parte trasera de la parrilla, por detrás incluso de Cadillac o de Audi.

También se seguirá con especial atención lo que pueda hacer Carlos Sainz a bordo de su Williams. Las expectativas del madrileño en el proyecto de 2026 son elevadas, pero también es consciente de que su equipo necesita tiempo para poder cuadrar todas las piezas y poder rendir como se espera. No estarán luchando por victorias desde un principio, pero se adivina un rendimiento superior al de la temporada pasada en Australia por parte de la escudería británica.

Carlos Sainz en el pitlane del circuito de Sakhir (Bahréin) / AP

Y en la lucha por el título, Mercedes parece tener la delantera por ahora. No están lejos Ferrari, McLaren o Red Bull, algo que hace aumentar las expectativas de cara a tener una pelea por el Mundial entretenida con suficientes competidores reales.

Horarios F1 de los entrenamientos libres del GP de Australia 2026

Viernes 6 de marzo: Entrenamientos Libres 1: 2:30 horas Entrenamientos Libres 2: 6:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Australia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Australia y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.