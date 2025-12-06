Clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online el último Gran Premio del Mundial con Alonso y Sainz

El Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante hoy sábado 6 de diciembre con la disputa de la clasificación para la carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la 'qualy' y dónde ver el último de F1 de la temporada por televisión y online desde España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el circuito de Yas Marina tuvo lugar este viernes 5 de diciembre con la disputa de las dos primeras tandas de entrenamientos liibres. El segundo día de competición trae consigo el último ensayo antes de la 'qualy' para definir las posiciones de salida.

Lando Norris afrontará el último gran premio de la temporada como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 408 puntos acumulados hasta la fecha. Si bien es cierto que el británico llega a Abu Dhabi en una situación ventajosa, un papel similar al de la carrera anterior podría terminar derivando en un cambio de orden en la carrera por el título.

Verstappen, en lo alto del podio en Qatar / ALI HAIDER /EFE

El segundo escalón del podio pertenece a un Max Verstappen que llegó a estar a más de 100 puntos del liderato pero ahora acaricia lo que sería un 'sorpasso' sin precedentes. Con 396 unidades en su casillero, el de Red Bull ha desplazado a Piastri (392 puntos) y parece decidido a conquistar su quinto Mundial consecutivo.

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz intentará cerrar por todo lo alto una temporada en la que claramente ha ido de menos a más. Tras su tercera posición en Qatar, el de Williams asalta la 9ª posición con 64 puntos, mientras que Fernando Alonso sigue anclado en la 12ª posición con 48 unidades.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Abu Dhabi?

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 hoy?

El segundo día de competición en el GP de Abu Dhabi arrancará hoy sábado 6 de diciembre a las 11:30 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, mientras que la clasificación para la carrera del domingo tendrá lugar a partir de las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.