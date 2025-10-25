Clasificación del GP de México de F1 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de México, vigésima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante hoy sábado 25 de octubre con la disputa de la clasificación para la carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la qualy y dónde ver el GP de México de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo lugar este viernes 24 de octubre con la disputa de las dos primeras tandas de entrenamientos, aunque la segunda se celebró durante la madrugada española. El segundo día de competición trae consigo el último ensayo antes de la 'qualy' para definir las posiciones de salida.

Oscar Piastri afronta el Gran Premio de México como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 346 puntos acumulados hasta la fecha. Si bien es cierto que el australiano ha mandado a lo largo de la temporada, los últimos resultados abren la posibilidad de que se produzca un 'sorpasso' en las últimas carreras.

Max Verstappen ha firmado su séptima pole del año en Austin / Eric Gay /AP

Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 332 unidades. En el tercer escalón, cada vez con más opciones de pasar por la derecha a la escudería británica, figura un Max Verstappen que atesora 306 puntos y ya sueña con la posibilidad de revalidar un título que parecía tener imposible hace apenas unas semanas

Respecto a los representantes españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y la 12ª posición respectivamente. El de Williams cuenta con 38 unidades en su casillero particular, una más que el de Aston Martin.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de México?

¿A qué hora empieza la clasificación del GP de F1 de México hoy?

El segundo día de competición en el GP de México arrancará hoy sábado 25 de octubre a las 19:30 horas (CET) con la disputa de la última tanda de entrenamientos libres, mientras que la clasificación tendrá lugar a partir de las 23:00 horas (CET).

¿Dónde ver el GP de México de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.