Clasificación F1 del GP de Australia: horario y dónde ver por TV y online a Fernando Alonso y Carlos Sainz

La espera por fin ha terminado. Después de la disputa de las dos primeras tandas de entrenamientos libres, el Gran Premio de Australia abre el telón de la temporada 2026 de Fórmula 1 con la primera clasificación del curso. Fernando Alonso y Carlos Sainz entran en escena este sábado en Melborune después de un difícil primer día de acción en el circuito de Albert Park.

Si para el piloto madrileño parece difícil pelear en la zona media de la parrilla después de terninar 17º a más de 2 segundos el Libres 2, con muchos minutos en el garaje de Williams tras detectar un fallo técnico, para Alonso será complicado incluso participar. El viernes vio los Libres 1 en chándal y solo pudo dar 18 vueltas en Libres 2, para terminar a casi 5 segundos de cabeza.

Adrian Newey reveló que están limitados por las baterías (solo tienen las dos instaladas en los coches de Alonso y Stroll), lo que no augura nada buen para este sábado. En todo caso habrá que esperar a ver si consiguen soluciones a corto plazo.

El australiano Oscar Piastri, que empezó como el más rápido, busca la pole en casa, aunque con su compañero y campeón Lando Norris y Mercedes y Ferrari al acecho. Max Verstappen, después de una aparatosa salida de pista en el FP2, espera ser más competitivo.

Una vez se dispute la clasificación, los pilotos pondrán toda su atención en la carrera de este domingo. Se espera un tiempo soleado sin previsión de lluvia en Melbourne, así que los pilotos no deberán preocuparse por factores externos para sacar todo el rendimiento de su monoplaza.

¿A qué hora es la pole de la Fórmula 1 en el GP de Australia?

Sábado 7 de marzo: Entrenamientos Libres 3: 2:30 horas (CET)

Clasificación: 6:00 horas (CET)

¿Dónde ver el GP de Australia de Fórmula 1 2026 en directo y por TV?

Además, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

