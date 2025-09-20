Carrera del GP de Azerbaiyán 2025: horario y dónde ver por TV y online con Alonso y Sainz en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, cierra el telón este domingo 21 de septiembre con la disputa de la tradicional carrera del domingo. Te contamos a qué hora empieza la carrera y dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1 por televisión y online en España.

La primera toma de contacto de los pilotos con el icónico circuito urbano de Bakú tuvo lugar el viernes 19 de septiembre con la disputa de los entrenamientos libres 1 y 2, en los que Ferrari fue el gran dominador. La escudería italiana no pudo mantener esta buena dinámica en la última tanda no puntuable, en la que Lando Norris fue el más rápido.

En la accidentada 'qualy' del sábado, interrumpida en diferentes ocasiones con Leclerc, Hamilton o Piastri como desafortunados protagonistas, Carlos Sainz fue el gran triunfador. El de McLaren partirá desde una muy meritoria segunda posición, mientras que Fernando Alonso no superó el primer corte.

Oscar Piastri afronta la carrera del domingo en Azerbaiyán como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 324 puntos acumulados hasta la fecha. Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 293, y Max Verstappen, tercero con 230 unidades.

Respecto a los representantes españoles, Fernando Alonso afronta este Gran Premio con ganas de reivindicarse tras verse obligado a abandonar en Monza. A pesar de no poder puntuar, el de Aston Martin sigue afincado en la 12ª posición con 30 puntos, mientras que Carlos Sainz es decimosexto con apenas 16 unidades.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de Azerbaiyán?

¿A qué hora es la carrera del GP de F1 de Azerbaiyán?

La carrera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, que pondrá el broche al fin de semana en Bakú, tendrá lugar este domingo 21 de septiembre a las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver la carrera del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

La carrera del Gran Premio deAzerbaiyán de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.