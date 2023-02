Horario y cómo ver hoy online la presentación del nuevo Ferrari F1 de Sainz y Leclerc

El nuevo monoplaza de Ferrari para el Mundial de Fórmula1 se presenta hoy 14 de febrero La presentación del equipo de Carlos Sainz y Charles Leclerc será la sexta entre los equipos de Fórmula 1 y llegará un día después del esperado estreno de Aston Martin y Fernando Alonso

Ferrari presenta hoy su nuevo monoplaza de Fórmula1 para el Mundial de 2023 y lo hace con Carlos Sainz, Charles Leclerc y también con el francés Fréderic Vasseur al frente de la Scudería en sustitución de Mattia Binotto.

El monoplaza de este año es, en gran medida, una herencia de Binotto. Las expectativas son muy altas después del paso adelante que dio el equipo el año pasado, a pesar de que Leclerc empezó liderando el Mundial y lo acabó a gran distancia del campeón Max Verstappen y su Red Bull.

Disfruta de la Fórmula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Los de Maranello han elegido el día 14 de febrero, una fecha especial por su simbología para los enamorados, para presentar en sociedad su nuevo monoplaza de Fórmula 1.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO