Carrera F1 del GP de Australia: horario y dónde ver por TV, en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Ha llegado el momento de la verdad. Después de meses de larga espera, las luces están a punto de apagarse en Australia para dar inicio a una nueva temporada de la Fórmula 1. Este domingo, una vez decididas las posiciones de salida tras la clasificación del sábado, llega el turno de la carrera en Melbourne con los primeros puntos del curso en juego en el circuito de Albert Park.

La clasificación del GP de Australia dejó a Mercedes como el gran favorito, con George Russell dominando la sesión y Kimi Antonelli conquistando la segunda plaza pese a su accidente en el FP3. Por detrás saldrá Isack Hadjar, que salvó los muebles para Red Bull, después de que Max Verstappen quedara fuera por un accidente en la Q1.

En clave española, Fernando Alonso estuvo cerca de pasar el corte a la Q2 aunque Franco Colapinto le robó la posición en el último segundo. Por otro lado, Carlos Sainz ni siquiera pudo rodar en toda la jornada por un problema mecánico en su Williams y saldrá penúltimo en parrilla.

No habrá tiempo para descansar tras la carrera, pues la Fórmula 1 volverá al ruedo el próximo fin de semana del 13 al 15 de marzo, en China. El Circuito Internacional de Shangái abrirá sus puertas para la disputa del segundo Gran Premio de la temporada, un circuito con mucha tradición que volverá a atraer las miradas de todo el mundo. Será la segunda de las veinticuatro carreras programadas para esta temporada, que cuenta con dos GPs en España, en Madrid y en Barcelona.

Horarios F1 de la carrera del GP de Australia 2026

Domingo 8 de marzo Carrera: 05:00 horas (CET)

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Australia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Australia y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.