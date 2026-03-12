A qué hora son los libres y clasificación al sprint de F1 del GP de China: horario, canal y dónde ver por TV y online a Alonso y Sainz

EL GP de China de Fórmula 1 abre sus puertas una temporada más. Una vez tachada de la lista la primera prueba del calendario con más dudas que certezas, el Circuito Internacional de Shangái abre sus puertas para acoger la segunda cita del curso con Fernando Alonso en busca de ser competitivo tras el triste fin de semana de Aston Martin en Melbourne.

China será la primera parada del calendario con carrera al sprint, algo que altera completamente la planificación del fin de semana. Si bien durante el viernes se suelen producir dos sesiones de entrenamientos libres, con la carrera corta en el horizonte el horario cambiará con solamente una tanda de entrenamientos y una pequeña prueba de clasificación al sprint.

Fernando Alonso, con Aston Martin / DPPI / AFP7 / Europa Press / Europa Press

Aston Martin, por su parte, buscará aportar un mínimo de prestaciones a su anticompetitivo AMR26. En Australia, Fernando Alonso y Lance Stroll completaron unos auténticos test de pretemporada en Melbourne mientras el resto de pilotos peleaban por los puntos. La situación con el motor Honda roza lo ridículo y la solución no pasa por el corto ni medio plazo.

Mercedes vuelve a plantarse como principal opción a la victoria, tanto en la sprint como en la carrera. La muestra de superioridad de la marca alemana en Australia fue un adelanto de lo que está por venir este curso, y solamente una mejora por ahora inesperada de Ferrari o Red Bull podría igualar las cosas en las próximas carreras.

Horarios F1 de los libres y clasificación al sprint del GP de China 2026 en España

Viernes 13 de marzo: Entrenamientos Libres 1: 04:30 horas (CET)

Clasificación sprint: 08:30 horas (CET)

Horarios F1 de los libres y clasificación al sprint del GP de China 2026 en Latinoamérica

Viernes 13 de marzo: Entrenamientos Libres 1: Argentina y Chile 00:30 horas | Estados Unidos 23:30 horas* | Colombia y Perú 22:30 horas* | México 21:30 horas*

Clasificación sprint: Argentina y Chile 04:30 horas | Estados Unidos 03:30 horas | Colombia y Perú 02:30 horas | México 01:30 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de China 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de China y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Además, desde SPORT te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.