Fórmula 1
¿A qué hora y cómo seguir la gala de la FIA que coronará a Norris?
La Federación Internacional de Automovilismo premiará a todos sus campeones este viernes en su Gala Anual, que tendrá lugar en Tashkent (Uzbekistán)
Este viernes 12 de diciembre se celebrará en en Tashkent (Uzbekistán) la gala anual de la FIA, que premiará a los campeones del mundo de las distintas categorías del automovilismo. La velada tendrá como principal protagonista al británico Lando Norris, que el pasado domingo se alzó con su primer título de F1. Te contamos como seguir la gala desde España.
¿A qué hora es la Gala FIA 2025?
La gala tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán, y empezará a las 23:00 hora local, que en España serán las 19:00h
¿Cómo seguir la Gala FIA 2025?
La gala se podrá seguir gratis y en directo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Automovilismo chttps://www.youtube.com/FIAOfficialVideo. No será necesario suscribirse.
¿Dónde se celebra la Gala FIA 2025?
Tras ediciones anteriores en ciudades como Monte Carlo, Nueva Delhi, Estambul, París, Doha, Viena, Versalles, San Petersburgo, Ginebra, Bolonia, Bakú y Kigali, la gala de 2025 se celebra en Tashkent (Uzbekistán).
¿Qué premios se otorgan?
La Ceremonia de Premios de la FIA es un evento anual que honra los logros de todos los campeones de la FIA de ese año, incluyendo los de Fórmula 1, el Mundial de Rallies (WRC), el Mundial de Resistencia (WEC), Fórmula E y karting. También incluye premios especiales como Maniobra del Año, Rookie del Año, Oficial Destacado y los Premios del Presidente de la FIA.
- Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
- La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé