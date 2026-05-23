A qué hora es la carrera del GP de Canadá de F1: horario y dónde ver por TV, en directo con Fernando Alonso

El Gran Premio de Canadá 2026 entra en su momento decisivo. Una vez disputada la carrera al Sprint y la clasificación en el Circuito Gilles Villeneuve, ha llegado el momento de la verdad con el plato fuerte del fin de semana: la carrera larga del domingo.

La acción en pista estos días ha confirmado la igualdad entre los equipos en Canadá. Kimi Antonelli sigue en lo más alto de la clasificación de pilotos, aunque George Russell no quiere desaprovechar la oportunidad de recortar distancias con su compañero de equipo. El piloto británico, de hecho, logró la victoria la temporada pasada tras una brillante conducción por el trazado canadiense.

El Circuito Gilles Villeneuve está ubicado en la isla artificial de Notre Dame, en medio del río San Lorenzo. La primera carrera se disputó en 1978, con victoria de Gilles Villeneuve que a la postre acabaría apodando el trazado años después.

Así es el circutio de Gilles-Villeneuve / F1

Se trata de un circuito rápido, con poca carga aerodinámica y que suele gustar mucho a los pilotos. De características urbanas, es mundialmente conocido por el Muro de los Campeones, llamado así por los choques a la salida de la curva de Damon Hill, Jacques Villeneuve y Michael Schumacher durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá de 1999.

El circuito consta de 4.361 kilómetros de longitud, 70 vueltas por completar y 305.270 km hasta ver la línea de meta. La vuelta rápida sigue siendo propiedad de Valtteri Bottas, en 2019, con un 1:13:078 que a día de hoy sigue siendo insuperable.

Horarios de la carrera del GP de Canadá de Fórmula 1 2026

Domingo 24 de mayo: Carrera | 22:00 horas (70 vueltas)

Dónde ver el GP de Canadá F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Canadá y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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