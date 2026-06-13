A qué hora es la carrera F1 del GP de Barcelona-Catalunya y dónde ver gratis Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Barcelona-Catalunya apunta hacia su desenlace. Una vez disputada la clasificación y definidas las posiciones de salida, este domingo llega el momento de la verdad en Montmeló con una carrera en el Circuit que promete emociones fuertes desde el principio.

George Russell se llevó la pole position en Barcelona después de ser el más rápido de manera regular durante todo el fin de semana. Su compañero de equipo, Antonelli, no estuvo tan rápido como en carreras anteriores y deberá partir desde la tercera posición en el Circuit. Hamilton terminó segundo, entre los dos Mercedes.

Fernando Alonso, en el Circuit / Alejandro Garcia / EFE

No hubo sorpresas para Fernando Alonso, que tuvo imposible pasar a Q2 en uno de los fines de semana más duros que se recuerdan en su carrera. El asturiano se despedirá de su afición el domingo en la parte de atrás de la parrilla, un final injusto para una leyenda que sigue agrandándose semana tras semana.

A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1

La carrera del GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 empezará este domingo 14 de junio a las 15:00h (CEST).

Dónde ver el GP de Barcelona - Catalunya F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se podrá seguir en directo a través de DAZN, la plataforma con los derechos de la Fórmula 1 en nuestro país. Además, este GP también se ofrecerá en abierto: Mediaset ha anunciado la emisión íntegra del fin de semana de Montmeló y, en Catalunya, 3Cat dará toda la cobertura en directo a través de TV3, Esport3 y la plataforma 3Cat. Según la programación avanzada por 3Cat, los Libres 1 y Libres 2 se verán en Esport3, mientras que los Libres 3, la clasificación y la carrera se emitirán en TV3.

En Latinoamérica, la retransmisión oficial de la Fórmula 1 corre a cargo de ESPN en buena parte de la región. En México, los derechos figuran en TUDN, Sky Sports e Izzi, mientras que en Estados Unidos la emisión oficial aparece en Apple TV. Además, la Fórmula 1 recuerda que F1 TV está disponible en muchos territorios, en función del país.

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