Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardghjiGrada AnimacióPaco JémezTer StegenClasificación París-NizaEtapa 7 París-NizaF1 GuerraBastoniSuperordenador ChampionsCarrera Sprint F1 horariosArbeloaSedes Electorales BarcelonaEtapa 6 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoVuskovicCarlos AlcarazHorario AlcarazBarça - Hapoel Tel AvivReal Madrid - Elche horarioReal Madrid - Elche alineacionesMarató Barcelona 2026Récord DuplantisCuadro ChampionsCuadro Europa LeagueVuelta semifinales Copa de la ReinaSeguridad Social jubilaciónFinal Copa del Rey JuvenilRestaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Fórmula 1

Honda intenta tranquilizar a Alonso: "Vamos por buen camino"

"Implementamos nuevas contramedidas para reducir la vibración de la batería en Melbourne, hemos acumulado kilómetros y completado la sprint, los que nos ha dado un poco más de confianza”, valora Shintaro Orihara, director general de pista e Ingeniero Jefe de Honda

Shintaro Orihara (Honda), en el circuito de Shanghai

Shintaro Orihara (Honda), en el circuito de Shanghai / RUDY CAREZZEVOLI/Aston Martin F1 Team

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Shintaro Orihara, director general de pista e Ingeniero Jefe de Honda, ha hecho una lectura en clave positiva del sábado de China, después de que los dos Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll hayan completado la carrera sprint, aunque luego ambos han caído eliminados a las primeras de cambio en la ‘qualy’ y mañana domingo arrancarán al fondo de la parrilla.

 “Ayer tuvimos una sesión sin contratiempos en los entrenamientos libres, donde pudimos acumular kilómetros y recopilar mucha información. Esto nos ayudó a optimizar nuestros datos para la carrera sprint y la clasificación. También cubrimos la distancia completa en la sprint, lo que demuestra que vamos por buen camino”, considera Orihara.

Sus palabras contrastan con el todo de frustración de Alonso al final de una sesión de clasificación en la que ha terminado 19º. “Este es un buen punto para que Honda aumente la fiabilidad y seguiremos trabajando duro para continuar mejorándola. Estamos viendo un buen progreso”, insiste el japonés.

“Como ya mencionamos, implementamos nuevas contramedidas para reducir la vibración de la batería en Melbourne, y recorrimos entre 300 y 400 kilómetros en la primera ronda. Luego, añadimos kilómetros aquí en China, lo que nos ha dado un poco más de confianza”, ha explicado.

Noticias relacionadas y más

“Para mañana, tenemos otros 300 kilómetros por recorrer, y nuestro objetivo es completar la distancia total de la carrera para confirmar que nuestras contramedidas funcionan correctamente. Cada vuelta es importante para Honda y el equipo Aston Martin”, concluye Orihara. En eso, al menos, sí coincide con lo expuesto por Fernando Alonso momentos antes: “Hay que ver la bandera a cuadros, al menos”, dice el asturiano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL