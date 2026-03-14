Honda intenta tranquilizar a Alonso: "Vamos por buen camino"

Shintaro Orihara, director general de pista e Ingeniero Jefe de Honda, ha hecho una lectura en clave positiva del sábado de China, después de que los dos Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll hayan completado la carrera sprint, aunque luego ambos han caído eliminados a las primeras de cambio en la ‘qualy’ y mañana domingo arrancarán al fondo de la parrilla.

“Ayer tuvimos una sesión sin contratiempos en los entrenamientos libres, donde pudimos acumular kilómetros y recopilar mucha información. Esto nos ayudó a optimizar nuestros datos para la carrera sprint y la clasificación. También cubrimos la distancia completa en la sprint, lo que demuestra que vamos por buen camino”, considera Orihara.

Sus palabras contrastan con el todo de frustración de Alonso al final de una sesión de clasificación en la que ha terminado 19º. “Este es un buen punto para que Honda aumente la fiabilidad y seguiremos trabajando duro para continuar mejorándola. Estamos viendo un buen progreso”, insiste el japonés.

“Como ya mencionamos, implementamos nuevas contramedidas para reducir la vibración de la batería en Melbourne, y recorrimos entre 300 y 400 kilómetros en la primera ronda. Luego, añadimos kilómetros aquí en China, lo que nos ha dado un poco más de confianza”, ha explicado.

“Para mañana, tenemos otros 300 kilómetros por recorrer, y nuestro objetivo es completar la distancia total de la carrera para confirmar que nuestras contramedidas funcionan correctamente. Cada vuelta es importante para Honda y el equipo Aston Martin”, concluye Orihara. En eso, al menos, sí coincide con lo expuesto por Fernando Alonso momentos antes: “Hay que ver la bandera a cuadros, al menos”, dice el asturiano.