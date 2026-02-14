Honda no tira la toalla con el motor del AMR26 de Alonso: "Sabemos dónde mejorar"

La semana empezaba por todo lo alto en Silverstone. Aston Martin presentaba en Arabia Saudí el proyecto del AMR26, que tanta expectación ha generado en los últimos meses, puesto que se trata del primer monoplaza diseñado por el 'gurú' del 'paddock' de Fórmula 1, Adrian Newey, quien ha catapultado a lo más alto algunos de los proyectos más históricos de 'El Gran Circo' en el pasado. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la escudería británica sufrió más de lo esperado durante los test que tuvieron lugar esta semana en Bahréin, tras completar 206 vueltas en totalm

La realidad es que la primera jornada, que tuvo lugar el pasado miércoles, no terminó como los pilotos esperaban. Lance Stroll se subió al monoplaza y había completadosumó tan solo 36 vueltas cuando tuvo que detener la acción en pista tras detectar una "anomalía" en los datos del motor Honda de su AMR26, obligando a realizar controles preventivos antes de continuar con las pruebas en Bahréin.

Se solucionó la incidencia para la segunda jornada, pero las caras largas no desaparecieron del box de la escudería. Si Fernando Alonso se sacaba los guantes y los lanzaba al suelo tras una de las tandas de la tarde, su compañero, Stroll, se mostraba especialmente disgustado con las sensaciones experimentadas en Sakhir. "Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos", asumió el piloto canadiense. "¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece", expresaba.

Visiblemente afectado, incluso hizo uso de la ironía al ser consultado por los aprendizajes obtenidos durante las dos primeras jornadas. "Hace sol, el tiempo es mejor que en el Reino Unido", dijo. "La decoración es lo mejor", zanjó, sobre qué le había parecido más reseñable del nuevo monoplaza.

Tampoco mejoró mucho la cosa en el tercer día. Los de Silverstone pusieron al canadiense al volante de nuevo y, aunque los registros ya fueron discretos en la tanda matutina, las cosas se complicaron por la tarde. Problemas eléctricos provocaron un parón de más de una hora, impidiendo de esta manera que Stroll pudiese rodar con el objetivo de acumular información. No obstante, pudo volver a pista en los últimos compases para mejorar su tiempo con un registro de 1:38.165, que lo catapultó hasta la decimosexta plaza, a 4.496 de Antonelli, la referencia de la jornada, y solo por delante de Valtteri Bottas y su Cadillac.

En Japón creen en el proyecto

Unos resultados lejos de ser positivos y que ahora Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC, quiso comentar, puesto que el motor Honda ha sido uno de los puntos señalados durante las últimas jornadas. "Los test en Bahrein fueron realmente beneficiosos para nosotros y para nuestra colaboración con el equipo Aston Martin, ya que completamos 206 vueltas en total. Fue una buena oportunidad para aprender mucho del propio conjunto de la unidad de potencia y su integración en el chasis", expresaba el magnate.

El nuevo reglamento está siendo un auténtico reto para los equipos, puesto que tienen que aprender a gestionar la energía de sus unidades de potencia. "La nueva normativa supone un gran cambio, no solo en la forma de conducir el coche, sino también en la forma de cargar y distribuir la energía durante una vuelta. Trabajamos en nuevas formas de gestionar la energía junto con el equipo y los pilotos", explicaba el japonés.

"Por supuesto, nos hubiera gustado dar más vueltas, pero debemos recordar que esta es nuestra primera prueba oficial con el equipo", continuaba explicando, mostrándose positivo tras los datos adquiridos. "Sin duda, tenemos más trabajo por hacer en nuestro centro de I+D de F1 en HRC Sakura y aquí en la pista. Sabemos dónde mejorar junto con el equipo y, créanme, ¡estamos esforzándonos al máximo!", sentenció a través de un comunicado.

Por el momento, habrá que esperar para saber cómo rinde el monoplaza la próxima vez que salga a pista. Será el próximo miércoles, con el inicio de las tres jornadas de test que se disputarán de nuevo en Bahréin. Será la última prueba antes del inicio de temporada en Albert Park (Australia), que se producirá el fin de semana del 6 al 8 de marzo.