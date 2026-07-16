Honda sube el 'souflé': "El progreso del motor es tan bueno como esperábamos"

El sufrimiento extremo de Fernando Alonso toca a su fin. O al menos eso esperan Aston Martin y Honda. Este fin de semana, el circuito de Spa-Francorchamps, escenario del Gran Premio de Bélgica, será todavía un desafío muy complicado que sacará a relucir de nuevo las carencias del AMR26. Pero el siguiente, en Hungría, el nuevo coche diseñado por Adrian Newey debería marcar el comienzo de una etapa mucho más solvente, rematada tras el verano, en Zandvoort, cuando llegará la unidad de potencia mejorada.

En la habitual comparecencia ante los medios de los jueves previos a gran premio, los responsables de Aston Martin y Honda, Mike Krack y Shintaro Orihara, han generado expectativas positivas, en especial el japonés. "Tenemos tres semanas antes de ir a Holanda, y ahora mismo el motor está en el banco dinámico realizando algunos test. El progreso es bueno. No habrá un rendimiento al más alto nivel, pero sí es tan bueno como queríamos. Estamos emocionados", ha confesado Orihara.

Honda lleva meses trabajando en su nuevo motor gracias al sistema ADUO con el que la FIA permite a los fabricantes rezagados introducir mejoras adicionales. Teniendo en cuenta el alto déficit con el que arrancaron en 2026, el fabricante nipón es el que más se ha beneficiado por la medida. "Nos hemos centrado en el rendimiento del motor. Y es un progreso bueno que se unirá a la manejabilidad con la caja de cambios. Trabajamos duro para ello", ha añadido el responsable de pista de HRC en Fórmula 1.

Aston Martin se ha instalado en la zona baja de la parrilla, con el coche más lento en la primera parte de la temporada y un solo punto, logrado por Alonso en Mónaco. Quizá por eso, Krack prefiere no anticiparse ni dar grandes esperanzas: “Estamos trabajando a tope en la fábrica y apretando los plazos. Soy optimista de que llegue todo para ambos pilotos y tengamos dos coches disponibles. Lo que es seguro es que no habrá cinco repuestos para ambos”, ha apuntado.

“Tenemos cuidado con las expectativas porque estamos bastante lejos de la zona alta y también de la media. Primero hay que poner el coche en pista y será un reto. Después lo importante es volver a competir. Cada circuito nos enseñará debilidades y fortalezas. Primero vamos a mejorar el coche y luego veremos qué obtenemos", ha zanjado.