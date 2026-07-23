Honda y su 'regalo' de cumpleaños para Fernando Alonso

Aston Martin quiere pisar el acelerador de las mejoras, una vez finiquitado el fallido monoplaza AMR26 con el que comenzó la temporada y que pasa por ser uno de los mayores fracasos en la era moderna de la Fórmula 1.

Este fin de semana en Hungría, tal como estaba programado, Fernando Alonso y Lance Stroll estrenarán su primer gran paquete de evoluciones aerodinámicas, que según dicen van más allá de simples mejoras. Se trata de una versión B del coche, con el que esperan "volver a competir", tal como ha reconocido Mike Krack este jueves en rueda de prensa.

Desde hace semanas, cuando Adrian Newey detalló las novedades del chasis, que ha llegado 'in extremis' al Hungaroring este jueves, se dijo que el nuevo motor Honda estaría listo tras el parón estival, en el GP de los Países Bajos (23 agosto).

Pero finalmente parece que la unidad de potencia en la que llevan meses trabajando los técnicos de Honda en Sakura estará a punto antes, con en concreto el próximo miércoles 29 de julio. El portal especializado 'SoyMotor' avanza en exclusiva que Aston Martin rodará por primera vez con el nuevo propulsor en el Hungaroring, en un filming day que les permitirá probar el nuevo motor en el chasis que debuta aquí .

Éste puede ser el mejor regalo de aniversario de Fernando Alonso, que cumple 45 años ese mismo día, aunque nadie de Aston Martin ni Honda ha querido confirmar la información y tampoco se sabe qué pilotos se pondrás al volante el miércoles.

Pirelli ha organizado un test de neumáticos el martes en el circuito magiar, en el que participarán Aston Martin , Audi y Alpine. Y el miércoles los de Silverstone volverán a salir a pista para lleva a cabo el rodaje con fines promocionales que permite la FIA con el coche actual, limitado a 200 kilómetros.

Este jueves, durante su comparecencia ante los medios en vísperas del GP de Hungría, Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda F1, no ha querido cifrar la mejora que puede aportar el nuevo propulsor, aunque en términos generales se ha mostrado optimista. "No puedo dar detalles sobre la potencia, pero mi sensación es que ese número no es real" ha dicho el nipón, preguntado por un rumor sobre un incremento de hasta 50 caballos con el nuevo motor.

Respecto a los problemas de vibraciones que arrastró el AMR26 desde la pretemporada, Orihara se ha mostrado confiado en que el nuevo diseño, desarrollado conjuntamente entre HRC y Aston Martin, no repetirá esos inconvenientes.

Aston Martin ya tiene previstas nuevas actualizaciones para las carreras de Madrid y Bakú, que llegarán después de los cambios de ADUO en el propulsor Honda debute en competición en Zandvoort. A partir de ahí el equipo espera pelear por puntos de forma regular.