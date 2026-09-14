Honda reacciona al desastre de Aston Martin y cambia al responsable de su motor

Nuevo fin de semana de carreras y nuevo desastre en Aston Martin. Si bien parecía un par de citas atrás que la escudería de Silverstone podría haber dado un paso hacia adelante con el paquete de mejoras en el chasis, el nuevo motor implementado en Zandvoort (Países Bajos) no ha obrado milagros. Y como era de esperar, tampoco lo hizo en Madring. Y ahora en Honda, motorista de la fábrica británica, se avecinan cambios importantes.

El fin de semana en la capital madrileña, en un nuevo trazado exigente y con pocos puntos de adelantamiento, Fernando Alonso terminó decimoséptimo en la cita española. Eso sí, tras un toque con Carlos Sainz que dejó una radio de lo más tensa que no pasó desapercibida. Por su parte, Lance Stroll no pudo completar la carrera debido a problemas en los frenos. Una carrera más que vuelve a evidenciar que el AMR26 sigue lejos de ser competitivo.

La realidad es que el proyecto, que prometía grandes resultados antes del inicio de pretemporada en Barcelona, ha hecho aguas desde el principio. El asturiano y el canadiense se hundían en la parte baja de la tabla carrera tras carrera, sufriendo abandonos y muchos fallos en la unidad de potencia que Honda había desarrollado para el AMR26 en el año del cambio de reglamento. Vibraciones, falta de potencia, baja fiabilidad, problemas con la caja de cambio... se acumulaban los problemas.

Los ingenieros de Honda y Aston Martin trabajando en la parrilla de Madring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mientras en pista estaban lejos de ser competitivos, tanto en la fábrica de Silverstone como en Japón se trabajaba sin descanso. Se introdujo un paquete con más de dieciséis cambios en Hungaroring (Hungría), y en Países Bajos llegó el nuevo motor. Pero los resultados no han sido positivos y en Honda han tomado cartas sobre el asunto.

Y es que este lunes, la fábrica nipona ha hecho oficial que "implementará un cambio en la dirección de su programa de desarrollo de la Unidad de Potencia (UP) de Fórmula 1" a partir del próximo 1 de octubre. Yoichiro Fukao, quien actualmente ejerce el cargo de Subdirector del Proyecto de Fórmula 1 (Jefe de la División de Software), asumirá el cargo de Director del Proyecto, sucediendo a Tetsushi Kakuda, quien ha liderado el desarrollo de la unidad de potencia hasta la fecha.

Yoichiro Fukao, nuevo director del proyecto

El objetivo de la fábrica no es otro que "acelerar aún más el desarrollo de la UP y garantizar una transición fluida a la próxima generación de ingenieros", tal y como aseguran este lunes en su comunicado.

"Este cambio organizativo es una transición planificada diseñada para garantizar la transferencia fiable de conocimientos técnicos a la próxima generación de ingenieros. Tras la entrada en vigor de la nueva normativa en 2026, y con la previsión de nuevos cambios normativos a partir de 2027, Honda aspira a establecer un marco de desarrollo sólido y ofrecer una unidad de producción altamente competitiva mediante la transición a la nueva estructura en una fase temprana", terminaban diciendo.

A grandes problemas, hay que buscar soluciones. Y este cambio no es otra cosa que un movimiento estratégico dentro de Honda en un momento en el que Aston Martin necesita dar pasos hacia adelante. Ya no tanto de cara a esta temporada, que ya encara su tramo final, sino para las próximas, en las que el motor de combustión volverá a ganar un poco de protagonismo en verso al eléctrico.