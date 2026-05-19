Shintaro Orihara, director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda: "Hay que lograr que Alonso y Stroll tengan más confianza"

Tras el progreso de Aston Martin en Miami, Honda afronta con moderado optimismo el Gran Premio de Canadá, que se disputra este fin de semana, a la espera de que el ADUO los permita dar un paso adelante más significativo, ya que está previsto jutsto para después de la cita en Montreal.

Shintaro Orihara, director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda, valora en clave positiva lo visto Miami a principios de mes: “Confirmamos las mejoras en la reducción de vibraciones de la batería y la fiabilidad general de nuestra unidad de potencia. También fue una oportunidad clave para aprender sobre la gestión de energía bajo la normativa actualizada de 2026, y esto continuará en Canadá", afirma.

“En Montreal, la carrera de casa de Lance Stroll, nos centraremos en mejorar la conducción y nuestra estrategia de gestión de energía para ayudar a Lance y Fernando Alonso a ganar más confianza. De hecho, este es un objetivo importante de nuestro fin de semana de carrera. Si logramos que los pilotos tengan más confianza para entrar en las curvas más rápido y mantener una mayor velocidad, entonces podremos mejorar los tiempos por vuelta", subraya el japonés.

Canadá presenta de nuevo el formato de carrera sprint, lo que hace que los únicos libres sean "cruciales" tal como destaca Orihara: "La sesión FP1 dura los habituales 60 minutos, por lo que será fundamental optimizar todo durante esta sesión. Otra característica es que el circuito tiene una larga recta, por lo que es vital ajustar la distribución de energía en esta sección de la vuelta. También tenemos una sección de curvas lentas antes de la recta trasera, así como las curvas 1 y 2. Además, debemos considerar la posibilidad de condiciones de lluvia y temperaturas más bajas. Esto puede ser complicado para el agarre, y la manejabilidad se vuelve aún más importante con una combinación de entrega, precisión y exactitud en la entrega de par del MGU-K", apunta.

Por su parte, Lance Stroll confía en rendir mejor ante la afición de su país una vez los problemas de vibraciones ya parecen solucionados: "Creo firmemente en este proyecto, aunque estemos atravesando momentos difíciles. El futuro es muy prometedor y quiero superar esta mala racha y ser parte del camino que estamos recorriendo", señala el canadiense con ambición. "Tenemos todos los elementos para convertirnos en un equipo ganador, solo se trata de liberar ese potencial", dice el compañero de Fernando Alonso.